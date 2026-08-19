Decime que te querés ir al Barça sin decirme que te querés ir: la sonrisa que perdió Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

La insistente negativa del Atlético de Madrid de vender al delantero argentino Julián Álvarez al Barcelona FC motivó una nueva crisis entre el futbolista y su club, la cual quedó de relieve con la foto institucional que se le tomó en los últimos días, en la cual tiene un rictus completamente serio y hostil, en una postura opuesta por el vértice a las dos anteriores imágenes que había hecho en las temporadas 25/26 y 24/25.

El contraste entre las tres fotos del futbolista se viralizó y fue la demostración más concreta de la incomodidad manifiesta del centrodelantero. Mientras que en las primeras dos temporadas se mostró con un semblante agradable y sonriente, en la última imagen el enojo se lee de forma abierta y concreta, y no deja lugar a dudas de su incomodidad en el club que lo compró por 80 millones de euros desde el Manchester City.

El Atlético de Madrid y la foto de Julián Álvarez que demostró su inconformidad por no haber sido transferido.

Al mismo tiempo, si bien el entrenador argentino Diego Pablo "El Cholo" Simeone reconoció que busca armar al equipo en torno a la figura del ex River Plate, por otro lado no lo convocó para el 2 a 0 de su equipo ante el Málaga CF, porque aseguró que todavía estaba falto de ritmo y que debía hacer unas semanas más de pretemporada.

El delantero argentino había chocado duro con la dirigencia de su club durante la participación que tuvo con la Selección argentina del Mundial 2026, cuando pidió ser transferido ante el interés latente del Barcelona. "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", sostuvo en aquella oportunidad ante la prensa.

Julián Álvarez junto al entrenador Diego Pablo "El Cholo" Simeone.

Si bien desde el equipo colchonero escucharon las ofertas que llegaron por él, se negaron a aceptar su salida por 100 millones de euros y hasta trabaron la ejecución con una cláusula de rescisión de 490 millones, como para que quede claro la imposibilidad de su adquisición. "Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica", aseguró el último miércoles el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

"Julian es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid", insistió el dirigente, quien además hasta fue claro en reconocer que desconocía si el delantero se disculparía con la hinchada por la intencionalidad que manifestó. "Ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos", prometió.