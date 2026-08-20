El "ubicate" de Lionel Messi que podría terminar en sanción del Comité Disciplinario de la MLS

Lionel Messi volvió a ocupar el centro de la escena durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union. El capitán se reencontró con el gol en una jornada cargada de emoción, aunque el partido también dejó una acción que podría traerle consecuencias: un cruce con Quinn Sullivan será evaluado por el Comité Disciplinario de la MLS.

En un primer momento, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos del gol de Messi, el primero desde el fallecimiento de su papá, quien también era su representante. La celebración del argentino rápidamente generó repercusión por los gestos que tuvo después de convertir.

Lionel Messi logró su primer gol tras el fallecimiento de su papá

Con la camiseta visitante del Inter Miami, la Pulga volvió a meter un gol, aunque mantuvo un festejo marcado por la calma. Incluso, en plena celebración, se acercó a Ian Fray para darle algunas indicaciones.

Además, Messi realizó su tradicional gesto con los índices apuntando al cielo, históricamente dedicado a su abuela materna. Esta vez, sin embargo, la imagen adquirió un significado especial y tuvo un doble destinatario tras la reciente pérdida de Jorge Messi.

‼️🇦🇷 GOL DE LIONEL MESSI EN INTER MIAMI. pic.twitter.com/fJOlzmRtD8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 20, 2026

Pero la emoción por el regreso al gol no tardó en quedar atravesada por otra situación ocurrida durante el encuentro. Lio podría ser sancionado por una acción protagonizada en el segundo tiempo, que quedó registrada por las cámaras y ahora está bajo análisis.

En las imágenes se observa cómo Messi se acerca a Quinn Sullivan para recriminarle una jugada. En medio del intercambio, el astro le da un golpe en la cabeza al futbolista de Philadelphia y, después, ambos quedan frente a frente durante unos segundos.

Tenso cruce entre Lionel Messi y Quinn Sullivan

El episodio no derivó en una expulsión durante el partido y Messi pudo continuar en cancha. Sin embargo, que no haya recibido la tarjeta roja en el momento no significa necesariamente que el asunto esté cerrado.

El Comité Disciplinario de la MLS tiene la posibilidad de revisar las imágenes una vez finalizado el encuentro y determinar si la conducta del capitán argentino merece algún tipo de castigo.

Esta acción de Lionel Messi será evaluada por el Comité Disciplinario.



Lo más normal sería que resulte en una sanción económica. La ley permite suspensión de partido.



Sucedió en el segundo tiempo del empate frente a Philadelphia Union.#InterMiamiCF #Messi... — José Armando (@Jarm21) August 20, 2026

En este tipo de situaciones, lo más habitual es que la consecuencia sea una sanción económica, aunque el reglamento también contempla la posibilidad de aplicar una suspensión dependiendo de la evaluación que realice el organismo.

De esta manera, después de una noche en la que volvió a convertir y protagonizó uno de los momentos más emotivos del partido, Lionel Messi quedó a la espera de una resolución fuera de la cancha. La decisión del Comité Disciplinario será clave para determinar si podrá estar disponible en el próximo compromiso del Inter Miami.