¿Se juega en el Kempes? El Superclásico en riesgo por el pésimo estado del césped

El martes se vivió una definición histórica que culminó con lo que muchos esperaban. Boca y River se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa de la Liga. El Millonario, con su victoria ante Instituto por 3 a 1, finalizó puntero del Grupo A, mientras que el Xeneize, tras ganarle 1 a 0 a Godoy Cruz, finalizó en cuarto lugar de la zona B. De esta manera, el próximo domingo se jugará una nueva edición del Superclásico que ya está dando qué hablar por motivos de extrafutbolísticos.

El clásico más importante del fútbol argentino se jugará el domingo 21 de abril por la tarde en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por un pase a las semifinales de la Copa de la Liga. "La idea es jugar lo más temprano posible, porque puede haber penales. Alargue solo hay en la final", le aclararon a BigBang. De esta manera, a pedido de las autoridades de Córdoba, el encuentro podría disputarse en suelo cordobés a partir de las 15 horas.

Pero en las últimas horas se viralizaron imágenes del pésimo estado del campo de juego del kempes que pusieron en duda que el partido se dispute allí. "Para las tres de la tarde se espera tener todo resuelto porque hay que diagramar la venta de entradas y el operativo seguridad", advirtieron. Las dudas radican en el mal estado del campo de juego, que -según adelantaron- fue resembrado pensando que River iba a jugar cuartos de final. "No tuvieron en cuenta que podrían enfrentar a Boca", explicaron.

Así está el capo de juego del Kempes

Los encargados del área explicaron que las tareas de resembrado con el césped de invierno se demoró ante la posibilidad de que Instituto hiciera de local en el Kempes para recibir a River (15 de abril). "Estaban previstas para la semana posterior al partido que Talleres disputó ante Independiente Rivadavia de Mendoza de local, el pasado 6 de abril", señalaron y como el encuentro entre el conjunto de Núñez y La Gloria se disputó en Alta Córdoba, comenzaron los trabajos a contrarreloj.

Lógicamente, el Kempes no quiere perderse la oportunidad única de alojar el Superclásico, por eso Marcos Ibáñez, ingeniero agrónomo del estadio, sostuvo que en "48 horas más vas a ver una imagen completamente diferente de la cancha". "El césped no estará fuerte como podría asegurarse en cuatro semanas, pero todos los años se juega, se siembra y en 15 días está para jugar normalmente. Ahora en vez de 15 días, al domingo serán 13... ", señalaron en diálogo con Cadena 3.

Además, prometieron que "el césped estará un poco más débil pero no pasa nada". "Es cierto que tenemos dos o tres días menos pero no es fuera de lo común lo que haremos, en caso de confirmarse el partido de River. Se siembra, esperás unos días y se juega", afirmaron. "Siempre tenemos el mismo problema con el Kempes, que es el césped. No podemos hacer nada porque no hay otra cancha. La de Santiago del Estero ya se arregló que va a ser la final", le adelantaron a este sitio.

Además, se pensaba que el Boca-River podría haber sido la final y que no esperaron que finalmente se crucen en los cuartos. "A las autoridades de Santiago le dijeron que si le daban ahora el Superclásico, le iban a tener que sacar la final", le contaron a este portal. Lo cierto es que este miércoles las autoridades de la AFA se reunirán vía ZOOM con los equipos finalistas de la Copa de la Liga profesional "porque hay sedes que se están bajando" y pedidos de "cambios".

Boca y River jugarán los cuartos de final

Por ejemplo, a Vélez (que entró por la ventana) le tocó jugar en San Luis frente al equipo sensación: Godoy Cruz: El partido se iba a disputar el domingo, pero los dirigentes del Fortín quieren que el encuentro se juegue el sábado "para que la gente pueda viajar" sin pensar que tienen que cumplir con sus deberes el lunes. River, el primero de la Zona A con 27 puntos, le tocará enfrentarse a Boca, que terminó cuarto en la Zona B con 25 unidades en lo que será el partido más importante de los cuartos de final.

La sede que picaba en punta desde el principio para ser la casa del partido más importante del fútbol argentino fue el estadio Mario Alberto Kempes, ya que otros lugares que se pensaron como el Único de La Plata o el Malvinas Argentinas de Mendoza están sufriendo remodelaciones y tienen menos capacidad que el recinto cordobés. Lo que todavía resta confirmar de manera oficial por parte de la Liga Profesional de Fútbol es el horario, que es muy probable que se lleve a cabo por la tarde.

Los otros partidos que serán: Estudiantes vs. Barracas Central, Argentinos vs. Defensa y Justicia -ambos irían el sábado 20- y Godoy Cruz vs. Vélez -el domingo 21, como el River-Boca-. Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 21 de abril, una semana antes de las semifinales (28/4). Ambas instancias serán en cancha neutral y en caso de igualdad se definirá por penales, sin la necesidad previa de un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos.

Cavani le dio la clasificación a Boca

La final de la Copa de la Liga se disputará el próximo 5 de mayo, también en cancha neutral. Al igual que en las instancias anteriores, en caso de igualdad, habrá penales pero también un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos previos a la definición desde los doce pasos.