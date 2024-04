"Esto puede suceder por estrés": Carlos Tévez sufrió un "espasmo coronario" y quedará internado

El martes por la tarde Carlos Tévez debió ser atendido e internado en el sector de "unidad coronaria" del Sanatorio La Trinidad de San Isidro producto de un dolor en el pecho no agravado. "Carlos Tevez quedará internado por precaución hasta que termine de realizarse los estudios correspondientes", informó Independiente en su cuenta de X. En primer instancia, solo habían sido una estudio de rutina sin gravedad pero, según pudo averiguar BigBang , el DT será trasladando en las próximas horas a otro nosocomio para "hacerle análisis más complejos". "Continuará con una serie de exámenes en el marco de un chequeo general que suele realizarse", detallaron.

Carlos Tévez fue internado y los estudios dieron bien.

Luego de no clasificar en los playoffs de la Copa de la Liga, el entrenador les aseguró a sus jugadores que no tendrán vacaciones ni descanso y que, por lo pronto, entrenarán de lunes a viernes para preparar los objetivos del semestre siguiente. Por ende, el martes por la mañana, Tévez se hizo presente en el predio ubicado en Villa Domínico para continuar con la rutina pero a la tarde, al llegar a su domicilio, comenzó a sentir un dolor en el pecho que no creyó normal.

Fue en ese momento que el ex futbolista se dirigió rápidamente hacia el Sanatorio La Trinidad para realizar un control médico, aunque según informó el doctor Guillerni Capuya, el dolor no era excesivo ni le generaba un malestar grave, pero requería hacerse chequeos para descartar cualquier tipo de peligro. "Del uno al diez en cuanto al dolor, sintió un tres", exclamó el profesional de la salud desde su lugar por la pantalla de C5N.

Al llegar al Sanatorio, le realizaron diversos estudios médicos y de laboratorio que más tarde confirmaron que dieron bien y que su estado se encuentra con normalidad. El diagnóstico fue un "espasmo coronario". De acuerdo a la información brindada por el club de Avellaneda, el ex Boca regresó a su domicilio y en la mañana del miércoles se presentó nuevamente en la clínica donde permanecerá "internado en unidad coronaria" para mayores controles.

Carlos Tévez continuará como entrenador de Independiente.

El doctor Capuya confirmó lo que le pasó al entrenador del Rojo y detalló cómo serán los pasos a seguir de ahora en adelante. "Va a quedar internado en unidad coronaria para mayor control. Lo que ha tenido es un espasmo coronario, es algo normal, pero va a quedar en control", explicó.

Seguido a eso, relató lo que le pasó al nacido en Fuerte Apache, aunque dejó en claro que al ser deportista, su salud se encuentra sumamente bien. "Él sintió como un dolor que del uno al diez fue un tres aproximado. Fue una molestia en el pecho, él fue a consultar y le hicieron controles porque es un deportista de alto rendimiento. La internación es para tener mejores estudios y repetirlos para no dejar dudas de que se encuentra todo bien", relató.

Además, explicó las razones por lo que le pudo haber sucedido el espasmo coronario y que todo puede haber comenzado a partir de la salud mental y el estrés generado por la cantidad de sentimientos y emociones vividas en los últimos días en su vida personal y privada. "Esto puede suceder por estrés, ya que eleva la adrenalina y puede provocar este tipo de alteraciones en el corazón".

Por su parte, la cuenta oficial de Independiente en Twitter -ahora X- también llevó la calma a los hinchas publicando un comunicado informando sobre la salud del director técnico: "Nuestro entrenador, Carlos Tévez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios. Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo general que suele realizarse".

Independiente realizó un comunicado sobre el estado de salud de Tévez.

Hay una realidad y es que la semana anterior, Independiente quedó afuera de los playoffs de la Copa de la Liga de manera insólita y la responsabilidad cayó sobre los hombros del Apache. El problema en cuestión fue que el conjunto de Avellaneda debía ganar en condición de local para clasificar y, mientras en el marcador se imponía por 2 a 0, Talleres, con un jugador menos, le empató sobre la marcha en tan sólo un minuto y los dejó afuera de la pelea por el campeonato.

El estadio Ricardo Enrique Bochini, ex Libertadores de América, se incendió como el infierno mismo: Independiente afuera del campeonato, mal planteo de Tévez y un empate inesperado cuando el partido estaba controlado. El entrenador se fue cabeza gacha, no brindó conferencia de prensa y al día siguiente se reunió a primera hora con sus jugadores para dialogar sobre si el apoyo seguía presente o no.

A decir verdad, lo que más se dejaba entrever era que "Carlitos" ya tenía un pie afuera de la institución. No obstante, tanto el plantel como la comisión directiva le brindaron su apoyo y el ex 10 decidió continuar. Su contrato vence en diciembre del 2026 y todo parece indicar que si encuentra buenos resultados, lo cumplirá.

Sin embargo, el estrés pudo haber tenido su tiempo en el cuerpo de Tévez pero terminó de explotar esta semana con todo el revoltijo que sucedió en el club. No es un dato menor que el ex Boca cuando asumió como entrenador del Rojo salvó al equipo del descenso y estuvo dos veces a punto de clasificarlos a las instancias de playoffs, lo que refleja que sin dudas las emociones vividas de punta a punta fueron sumamente fuertes.