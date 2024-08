Tensión en los Juegos Olímpicos: el triunfo de Imane Khelif puso a rugir a Javier Milei

Este jueves los Juegos Olímpicos 2024 se pintaron de tensión tras el intento de una boxeadora de pelear y no poder terminar. Imane Khelif fue la protagonista de la mayor polémica en París, tras noquear a la italiana Angela Carini, apenas 46 segundos de empezar.

La argelina, fue habilitada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para participar en el boxeo femenino, aunque en el Mundial 2023 no pudo finalizar el torneo por no pasar un test. Ni siquiera pasó un minuto y tras una serie de golpes durísimos, la rival decidió abandonar el ring y, si bien se quedó hasta que declararon ganadora a Khelif, no la saludó y se retiró visiblemente molesta: "Nunca me habían pegado tan fuerte", dijo luego en conferencia de prensa, con la nariz rota.

En un primer momento, los usuarios de X comentaron que se trataba de una competidora trans, sin embargo, no es el caso . Imane Khelif es mujer una mujer cis, por lo tanto cumple con los requisitos de elegibilidad para el boxeo femenino; el "problema" es que los estudios hormonales revelaron que tiene un "nivel de testosterona más alto que el nivel medio de las mujeres", según detalló un periódico italiano.

Mientras que en todo el mundo la retirada de Carini fue vista por muchos como una protesta silenciosa contra la participación de Khelif, en Argelia defienden a capa y espada a su atleta. El Comité Olímpico de Argelia condenó las críticas hacia su ciudadana, calificándolas de "mentiras" y "ataques poco éticos y difamatorios".

Imane Khelif y Angela Carini

tras conseguir su victoria en 46 segundos, La boxeadora realizó un posteo en redes sociales: "Primer victoria", se lee junto a una foto con su entrenador. Lejos de los problemas, la deportista limit+o los comentarios del posteo.

Milei también opinó

Como si el país no tuviera cosas por atender, Javier Milei se metió de lleno en la polémica de los Juegos Olímpicos. El presidente argentino citó un tweet donde se dice erróneamente que Imane Khelif es "un tipo".

El tweet de de Javier Milei

Fiel a su manera de comunicar, "El León" escribió: "A ver, boluprogres... vengan a explicar esto. Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía, la mataba".