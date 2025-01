Del "hija", a "valórate": la escandalosa verdad detrás de los emotivos mensajes que recibieron los hermanitos

En la noche del jueves, la emoción y la euforia invadieron la casa de Gran Hermano por el ingreso de Santiago del Moro con sorpresas para los participantes. Si bien las lágrimas y el estar lejos de los suyos llevaron a los hermanitos a abrazarse, la tensión fue una de las grandes protagonistas de la jornada.

El conductor rompió todo tipo de aislamiento llevando información de afuera y orientando a los participantes sobre cómo deben jugar según lo que premia el público. Además, llevó un mensaje de los familiares para cada jugador, que no sólo da un aliento para seguir sino que también sirvieron para reorientar las estrategias.

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y llevó sorpresa para los participantes

Sin dudas, el momento más emotivo de la noche ocurrió cuando Del Moro le contó a Luciana Martínez las palabras que le había mandado su mamá y su hermano. "Te lo manda tu mamá y tu hermano. Una de las palabras que ellos eligieron para vos es 'creá'", arrancó diciendo; pero la más esperada fue la de esa madre que despidió a su hija y se enteró por televisión que en realidad Jorge Barrionuevo no era mas que una fachada para no desilusionar: "Hay otra que vos estabas esperando, qué es tan simple y tan fuerte, y creo que es la respuesta a muchas preguntas que vos te hiciste acá adentro. ¿Sabés qué palabra te manda tu mamá? 'Hija'".

Al escuchar que su madre la llamaba así por primera vez, Luciana, que no le había contado a su familia que es una mujer transgénero y se enteraron al verla en el reality, no pudo contener las lágrimas y se mostró muy emocionada: "Son mi vida. Son los más importantes, vivo con ellos dos. Con mi hermano, que es coreógrafo y bailarín. Trabajador, humilde escorpiano. Él es el que me alinea. Y mamá es lo único que tengo, mi corazón entero. No puedo más", expresó entre lágrimas y recibió la contención de algunos de sus compañeros que no dudaron en salir de sus sillas y correr a abrazarla.

El navegador no soporta este contenido.

Otra de las participantes que no pudo contener su emoción ante el mensaje de su familia fue Chiara Mancuso: aunque sus papás apelaron a palabras emotivas desde el cuidado y la preocupación, también fueron términos que le sirvieron para el juego y saber cómo continuar dentro de la casa.

Alejandro Mancuso, ex futbolista y recordado ayudante de Diego Maradona en el Mundial de 2010, decidió alzar la voz sobre lo que está sucediendo con su nena. "Valórate", fue la palabra contundente que eligió para dirigirse a la participante, en clara referencia a la relación que Chiara mantiene con Giuliano, conocido como "Nano". Pero Mancuso no fue el único en expresarse. La madre también dejó su postura al enviar la palabra "aléjate", dejando en evidencia el desacuerdo familiar respecto al vínculo entre los participantes.

El navegador no soporta este contenido.

Chiara, al recibir estos mensajes, manifestó estar orgullosa de su padre, aunque reconoció que no siempre es fácil lidiar con la etiqueta de ser "la hija de". Además, envió a los suyos la tranquilidad de haber entendido a la perfección lo que quisieron transmitir.

Otro de los mensajes que más trascendió en redes sociales fue el que recibió Juan Pablo: "Actitud y juego". Sin embargo, el correntino no ocultó su disgusto ante las palabras que recibió, reclamando a sus familiares que deseaba saber cómo estaban sus perros afuera. El berrinche del jugador indignó a los fanáticos, que en redes sociales pidieron que sea el próximo eliminado. Lo cierto es que a pesar de el momento emotivo, y el enojo de algunos, la producción decidió realizar la actividad por la baja audiencia de Gran Hermano, ya que en anteriores ediciones, la dinámica se llevó adelante con el programa a mitad de camino y no a un mes de haber empezado.