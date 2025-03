El huracán Furia y su salida relámpago: "No lo estoy disfrutando, es su edición y siento que el mío lo gané"

La casa de Gran Hermano es un escenario de giros inesperados, pero lo de este miércoles fue un verdadero terremoto. En una movida que muy pocos vieron venir, Juliana "Furia" Scaglione decidió abandonar el reality de forma voluntaria, dejando a sus compañeros de encierro y a la audiencia con la boca abierta. Apenas dos semanas después de haber reingresado con el famoso Golden Ticket, la competidora más explosiva de la temporada 2023/24 decidió que ya había tenido suficiente.

El encargado de confirmar la noticia fue Santiago del Moro, quien había sembrado el misterio en redes sociales con la frase: "Esta noche, de común acuerdo, se va de la casa. Triste, pero real...". Y efectivamente, la salida de Furia fue tan rápida como su llegada. En el inicio de la gala, el conductor explicó que la jugadora había decidido irse sin dar margen para negociaciones. Luego, fue el mismísimo "Big" quien comunicó la decisión dentro de la casa, generando sorpresa y desconcierto entre los participantes.

Desde el minuto uno de su regreso, algo no cuadraba del todo. La Furia que volvía a la casa no era la misma que había arrasado en la edición anterior. Aunque tuvo momentos estratégicos -como cuando nominó a Chiara Mancuso y al Tridente-, su actitud general era mucho más moderada. No hubo grandes explosiones, no hubo guerras declaradas, y su promesa de "sacarlos de a uno" quedó en el aire. Finalmente, en su despedida, Furia explicó sus razones sin rodeos: "No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar y jugar, pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando".

En otras palabras, si no había guerra, no había interés. Y si no había interés, no había razón para quedarse. La jugadora también tuvo un mensaje para sus compañeros: "No es culpa de ustedes, quiero que disfruten su edición". Y, como broche de oro, dejó un deseo que no pasó desapercibido: "Me gustaría que gane una mujer. Siento que estoy en otro level. Creo yo, no es por bajarles el nivel, pero tengo una manera de jugar agresiva y no lo estoy disfrutando. Es su edición y siento que el mío lo gané".

El golpe no solo sacudió a los participantes, sino también a los fanáticos del programa. Su fandom, uno de los más intensos en redes sociales, quedó dividido entre la desilusión y el respaldo a su decisión. Muchos habían gastado horas y dinero votando por su regreso y esperaban una Furia con la chispa de la edición pasada. Lo que obtuvieron fue un meteórico paso que terminó en una salida abrupta.

Furia

Dentro de la casa, en cambio, hubo quienes suspiraron aliviados. Chiara Mancuso, quien había sido uno de sus objetivos de nominación, fue una de las pocas en mostrar un dejo de tranquilidad. Su estadía había generado tensión entre los jugadores, que la veían como una amenaza latente. Las razones detrás de su decisión siguen siendo materia de debate. Algunos creen que simplemente se sintió desmotivada y sin ganas de adaptarse a la nueva dinámica del juego. Otros sugieren que, al no encontrar rivales a su altura, prefirió no desperdiciar energía en una edición que no la entusiasmaba. Lo cierto es que, con su partida, GH pierde una de sus figuras más mediáticas.