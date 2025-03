"El contacto físico no está permitido": la agresión en Gran Hermano que la producción perdonó e hizo enfurecer a los fans

La credibilidad de Gran Hermano volvió a ponerse en duda en las últimas horas, luego de que omitieran sancionar a Luz Tito por haber agarrado del cuello y empujado a Katia Fenocchio en una discusión por un maquillaje, que -según la voz de la casa más famosa del país- "subió excesivamente de tono". "Yo no quiero ni debo involucrarme en sus conflictos, pero sí estoy obligado a marcar ciertos límites, pautas de comportamiento que hay que respetar. Durante la pelea en la que hago mención hubo un momento en el que Luz intentó apartar a Katia, quizás no de la mejor manera", describió GH ante las y los hermanitos que esperaban la noticia.

"Observé detalladamente las imágenes y considero que Luz en ningún momento tuvo la intención de agredir. Es por eso que, tras esta evaluación, concluyo que no será sancionada", reveló finalmente. "Sin embargo, Luz. Permitime decirte que estuviste al límite y quiero advertirles a todos que tengan cuidado, mucho cuidado. Que esas discusiones o diferencias no escalen a situaciones que me obliguen a tomar una sanción severa", agregó.

La falta de criterio para la sanción, tras una agresión como la que se vio en vivo, descolocó a muchas y muchos fanáticos que directamente explotaron en las redes sociales por la decisión. Es que la pelea había sido muy clara en las imágenes que se viralizaron en todas las redes. Luz había intentado sacarle un rimel a Katia para devolverlo, y esta se lo impidió para hacerlo directamente ella.

"No me lo saques de la mano", le pidió "La Tana". "No te lo saqué, para que lo pases", le explicó la jujeña. "Bueno, yo lo paso. No necesito que lo hagas vos", continuó Katia. Ahí fue que comenzó el primer nivel de agresión serio, tras intentarle sacar de la mano el maquillaje. "Idiota", lanzó Luz. "¿Por qué me tenés que contestar así?", le preguntó su compañera. "Pero estás idiota, boluda", siguió Tito. "Pero no me digas idiota, porque no te estoy faltando el respeto", insistió Fenocchio.

"Bajame la voz", le pidió entonces Luz mientras le ponía la mano frente al rostro y lo movía hacia abajo. "No me hagas eso con la mano, porque yo no te estoy haciendo así con la mano. Primero no me digas idiota", se defendió Katia. "¡Bajame la voz, te estoy pidiendo! Y te alejás de mí, ¿escuchaste?", gritó la jujeña mientras la agarraba del cuello y la empujaba hacia atrás.

"A mí no me empujás, atrevida. ¿Qué me tenés que empujar? ¿Por qué sos atrevida?", cuestionó enseguida "La Tana". "No grités", le pidió Martina Pereyra. "Ella está gritando y me empujaste. Sos una atrevida", explicó Katia. "Porque te me ponés acá", se justificó la jujeña. "No me importa. ¿Quién sos para empujarme? Atrevida de mierda. No me vas a tocar, no me voy a mover", soltó enojada Fenocchio.

"No te toco, Tana. Dejate de joder", volvió a meterse Martina. "Sí, me empujó", le detalló Katia. "No te empujó, boluda", mintió Pereyra, de acuerdo a lo que fue evidente en las imágenes. "Ay, no digas boludeces", la cruzó Katia. Tras eso, hubo otra agresión sutil por parte de Tito, cuando le tocó con el rimel en el anteojo.

"Dejá de tocarme, boluda", pidió Katia. "Dejá de verduguear. No te zarpes, atrevida", añadió enseguida. La provocación fue tan evidente que, en el streaming de Telefe, Lucila "La Tora" Villar aseguró lo que haría en lugar de "La Tana": "Yo le rompo la gorra. La está toreando", afirmó.

Tras la discusión, Lourdes Ciccarone se acercó a Katia para explicarle cuál era su objetivo repartiendo el maquillaje: "Yo lo iba a hacer bien . Uno cada dos personas. Pero te estás arrancando a cagar a palos". En ese sentido, Martina aportó a defender lo que había hecho, y "La Tana" volvió a cruzarla. "¿Vos qué te metés?", le preguntó.

"No me meto, boluda. Pero le gritás en la cara, ¿qué querés que haga? Estás re alterada, boluda", precisó la platense. "Porque estoy re podrida de que me quieran pasar por arriba", sostuvo Katia. "¿Quién te quiere pasar por arriba? Y si vos te cagás en los demás, ¿qué querés que haga? Desde que llegaste acá te cagaste en mí, te cagaste en ella, te cagaste en todos. Porque sos mala piba. Yo también te voy a hablar mal todo lo que quiero. Yo también me voy a hacer la loca", explotó Martina, justo antes de irse de un portazo.

"¿Tenés rimel? Entonces, ¿por qué te alteraste?", lanzó Lourdes para desactivar la bomba. "Porque no voy a hacer bondi por una pintura. Ni tampoco voy a permitir que me hablen mal", argumentó Katia. "Obvio. ¿Y quiénes te decíamos que tenías que contestar y hacerte valer? Martu y yo. ¿O te olvidaste?", le recordó Ciccarone.

"Yo sé cómo soy yo", se defendió Katia. "Bueno, pero no te hagas la vida ahora, porque hace dos meses que te decimos. Ahora con nosotras dos lo hacés. No lo hacés ni con Kiara, ni con Sandra. Lo hacés con Martina, que ella no pelea", la cruzó. La falta de sanción calentó aún más los ánimos de la casa.