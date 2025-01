"El Paisa" atacó a Luciana con nuevos dichos transfóbicos y lo fulminaron

En una década en la que los prejuicios y las discriminaciones deberían haber quedado en el pasado, Gran Hermano expuso una vez más el atraso que se vive como sociedad ante la comunidad LGBT: Luciana Martínez llegó a la casa más famosa del país llena de miedos, para contar su historia y dejar atrás la identidad que la acompañó por 32 años.

Mientras que en el casting dejó de ser Jorge Barrionuevo para vivir como Luciana, las redes sociales y sus propios compañeros tuvieron desafortunados comentarios hacia su elección. En este contexto, durante una de las últimas transmisiones en vivo, desde la tribuna alguien gritó: "¡Ándate, Jorge!", aludiendo al nombre de nacimiento de la participante.

Luciana Martínez víctima de comentarios transfóbicos

Este episodio fue un antes y un después para el público de Gran Hermano que, rápidamente, repudió el momento transfóbico y culminó con la eliminación de Luca, ya que se cree que el grito vino de sus familiares. Ante esto, el programa de stream de "Los Bros" contó el pasado lunes con la participación de Williams López, apodado "El Paisa", quien tuvo una apreciación discriminatoria al respecto de lo acontecido: "Raro que te saquen por un grito igual".

Martín Ku, más conocido como "El Chino", fue el encargado de interrumpir para aclarar que "fue un grito transfóbico", a lo que Williams deslizó: "Sí... ponele...". El conductor volvió a marcar respeto a la comunidad rápidamente: "No. Fue transfóbico, no 'ponele'", señaló. "¿Y por qué? Te llamaron por tu nombre real, amigo", soltó El Paisa, generando repudio en redes sociales.

Lejos de recapacitar, el ex hermanito volvió a tener desafortunados dicho contra Luciana Martínez y su elección de vida: "El nombre hasta el día de hoy dice Jorgito Barrionuevo. ¿Cuál es el problema de que te llamen por tu nombre? A mi me papá me puso Williams, el día de mañana yo me lo quiero cambiar y me lo voy a cambiar no tengo problema, pero mientras tanto me dicen Williams", comenzó su intento de defensa ante las críticas que recibió en redes sociales.

"¿Lo que vos querés decir es que tenés libertad de expresión?", preguntó Herman Onty, otro de los integrantes del stream, a lo que el invitado redobló la apuesta: "Claro, yo tengo lugar para decidir y opinar lo que quiero. ¿Por qué tengo que opinar lo que ustedes quieren?". Ante su falta de empatía y sus dichos transfobicos, los usuarios de X, ex Twitter, lo fulminaron: "¿A alguien le importa lo que diga "El Paisa"?" o "Una opinión deja de ser una opinión cuando se discrimina e invisibiliza a alguien, lo que haces con tu comentario es negarle la identidad a una mujer transgénero", fueron algunos comentarios que trataron de educar al ex jugador.