Estrategia, caos y el "efecto Furia": Scaglione contó que se fue de Gran Hermano porque "no era funcional al show"

Si hay algo que Juliana "Furia" Scaglione sabe hacer es generar revuelo, y esta vez no fue la excepción. La ex jugadora más explosiva de Gran Hermano 2023 reingresó a la casa más famosa del país con la promesa de volver a hacer historia, pero en un giro inesperado, decidió renunciar apenas unos días después. Su salida, lejos de ser silenciosa, desató una tormenta dentro y fuera del reality. En una gala cargada de tensión y misterio, Furia explicó su decisión con la misma intensidad que la caracteriza: "Por Dios, la tensión que hay en esta casa... No era funcional al show que me quedara. Desde que salí, todo explotó", aseguró.

Pero si algo sorprendió más que su salida fue su declaración sobre la gran jugadora de esta edición. Con su habitual seguridad, Furia no dudó en dejar en claro que su huella dentro del juego sigue intacta y coronar a Selva como la verdadera protagonista del reality. "Se está cargando el programa al hombro", sentenció, destacando su energía, su capacidad para incomodar y su talento para sostener la dinámica del juego.

Para Furia, Selva es la pieza clave de esta edición, la que realmente sabe entretener y marcar el ritmo dentro de la casa. La salida de Furia fue tan estratégica como su estadía. Lejos de verlo como una derrota, lo planteó como una jugada maestra: "Lo que hice fue dejar un efecto, algo que provoqué quizás en la otra edición, y que empezó a explotar ahora. Es un estado que está en ebullición y de repente, ¡boom!", explicó con su inconfundible estilo.

Mientras la casa sigue sacudiéndose tras su paso, Furia se mantiene firme en su decisión y segura de que su huella no desaparecerá tan fácilmente. "Les mostré un montón de cosas sobre cómo jugar. Hay gente que no sabe que no debe decir los nombres tan alto", reveló, dejando en claro que su estadía, por breve que fuera, dejó una marca imborrable. Con Juliana fuera del juego, el tablero se reacomoda y todas las miradas están puestas en Selva, la jugadora que la ex competidora considera la nueva líder del show.

Furia duró 14 días en la casa.

Mientras los seguidores del programa intentan descifrar si la predicción de Furia se cumplirá, la casa de Gran Hermano sigue en plena ebullición. Si bien Scaglione jura que el mencionado "efecto Furia" dejó huella, aunque ella ya no esté dentro, la verdad de su influencia sigue flotando en el aire. Lo cierto es que si bien la ex hermanita habla de "estrategia", días atrás se reveló que su nuevo y último paso por la casa de Gran Hermano le aseguró un cheque por ¡30 millones de pesos!