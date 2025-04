De la asquerosa denuncia a Sandra, a la polémica eliminación de Bati: Gran Hermano cae en picada

Si bien Gran Hermano se encuentra en una edición turbulenta por el bajo rating, lo cierto es que a diario sus participantes sirven al show y se convierten en tendencia en las redes sociales. En las últimas horas, la eliminación de Santiago Larrivey dejó en velo a la casa mientras que Sandra Priore se colocó en la mira por desafortunados en la cocina.

La gala de eliminación del día domingo se pasó al lunes 31 de marzo, la cual terminó con "Bati" despidiéndose de sus compañeros y cerrando la puerta: "Obviamente cometí errores o quizás hice más ruido del que debía, por eso llegué hasta esta parte. Estoy uniendo fuerzas con gente que no pensé y creando estrategias para darle dinámica a la casa", expresó el expulsado número 24, que entendió la decisión del público, ya que en los últimos días había quedado expuesto ante su denuncia de "acoso" contra Luciana Martínez.

Tras su discusión con Luciana Martínez, Batí fue eliminado de la casa mas famosa

Tras una larga placa que mezcló sancionados, fulminados y nominados por los hermanitos, una nueva polémica sacudió la propiedad más famosa del país. Desde Gran Hermano compartieron un tape donde acusan a Sandra Priore de no cumplir con las normas de higiene en la cocina , parte de la casa en el cual tiene el dominio completo.

En el audiovisual se puede ver cómo la participante volvía a poner en la olla comida que se le había caído al piso y chupando una cuchara mientras seguía cocinando con ese misma herramienta. Además, también se la vio rascarse sus genitales y seguir cocinando para el resto de la casa. Estos comportamientos no sólo fueron sentenciados en redes sociales: "Que asco lo de Sandra", o "Hicieron un tape re asqueroso de Sandra en la cocina y ¿no le van a decir nada? Hasta que no se muera alguien no van a parar ", comentarios usuarios de X, sino que además fueron puestos en evidencia por el resto de los hermanitos.

El navegador no soporta este contenido.

"Yo iba a comer y después me di cuenta de que había cocinado Sandra. No pude comer más", expresó sin filtros Catalina Gorostidi, quien se cansó rápido de esas reiteradas situaciones. "Cómo se come los mocos Sandra gente", se sumó Chiara Mancuso tras observar la oriunda de La Plata in fraganti y luego encontró un pelo en su plato: "Cuando lava un plato que te sobró comida lo mete de vuelta en la cacerola", marcó la hija del ex futbolista Alejandro Mancuso.

En esa misma línea, Selva Pérez observó entre risas charlando con sus compañeras en la habitación: "Es un personaje divertido, se toca los piecitos, te cocina. Se rasca y te cocina". La uruguaya no logró afianzar su relación con Sandra Priore, y en las últimas horas evidenciaron una fuerte discusión luego de que la pescadora rebajara con agua la gaseosa.