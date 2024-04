Emma y Cata a los gritos en la casa: del "homofóbica de mier..." al "Furia te está usando"

La relación entre Emmanuel Vich y Catalina Gorostidi nunca fue la ideal. De hecho, la pediatra había sido eliminada de la casa más famosa del país luego de una discusión que tuvo con el estilista por la falta de cigarrillos. Ahora, los dos integrantes del reality mantuvieron un nuevo cruce en el que se dijeron de todo y se prometieron mutuamente un destino de placa y eliminación.

Todo comenzó con el peluquero burlándose de su compañera. "'Soy fuerte'. Ay, no sé cuál es la parte fuerte", emuló. "Salió gritando eso, por Dios. 'Saqué a Rosina'. Vos lo dijiste. Sos una cararrota. Todo lo que me dijiste acá, la gente lo sabe afuera", le explicó después a los presentes, que se quedaron atónitos y no emitieron palabra alguna, salvo por Virginia Demo, quien intentó tranquilizar las aguas.

"No, los Furiosos. Yo no saqué a Rosina. Sos un caradura. Si me tengo que ir el domingo me voy tranquila, me chupa un huevo", arremetió Catalina. "Yo si me tengo que ir también me voy contenta", expresó, autopercibiéndose como femenina, Emmanuel. "No, vos te morís si te vas", afirmó Gorostidi enseguida. "No, mi amor. Porque soy esto", contestó Vich, mientras señalaba su cuerpo con sus manos.

"Ay, qué horror si sos eso", lanzó la pediatra. "Para vos soy un horror, para mí soy divino, boluda. Soy icónica", continuó sin miedo el estilista. "No hablo de lo físico, idiota", señaló Catalina. Sin embargo, Emmanuel reconoció que tampoco se refería a eso, aunque sí le dijo "mala gente" y "mala persona".

Estas palabras enfurecieron aún más a la ex botinera que fue vinculada al defensor Cristian "Cuti" Romero, quien lo describió como "un falluto lleva y trae". Su rival en ese momento la ignoraba y le explicaba su punto de vista a Virginia. "Todo esto le hace ruido a ella. Y ya lo hizo. Ya sabés lo que opina, vos lo viste desde afuera", relataba mientras el palabrerío explotaba los oídos de los presentes.

Más enojada aún, Catalina insistió que sus palabras eran "lo que opina toda la casa". "Perfecto. Que lo opine toda la casa", rechazó Vich. "Te seguís quedando por esto, y ya te vas a ir. Y te voy a ver afuera cagándome de risa", le advirtió la médica infantil. "¿Por qué? Si yo estoy divina si estoy afuera. Vos, no sé. ¿Para qué quisiste volver a entrar? Yo estoy acá. Y no desestabilizo a nadie. Y trato bien a todo el mundo. Si hago algo más pido disculpas. Aprendé a pedir perdón, hacete cargo de las cosas que hacés y decís", la liquidó Emmauel.

Catalina Gorostidi rompió el lazo con Furia.

"Estás mal", respondió enfurecida Gorostidi. "No, vos estás mal. Vos destilás mierda, estás en esas vizcachera hablando mierda de todos", le remarcó el peluquero. La respuesta de la mujer fue su típica risa que en algunos lugares de internet se viralizó como sticker de WhatsApp o meme.

"Yo lo único que te quiero decir, lo digo en serio, no estamos hablando mierda de todos. Te juro que no", aseguró Virginia en busca de paz. "De vos no hablo, Vir. Yo he visto cómo se caga de risa cuando me ve fumar un pucho. Se consciente, porque lo ha hecho, no defiendas eso", le pidió Vich. "El otro día vos me dijiste que yo me cagué de risa de vos y yo estaba tentada de que a Manzana (Federico Farías) le había tocado con vos y no sé con quién más", continuó Demo.

"No es lindo, Virgina. ¿Cómo pensás que me siento yo?", le preguntó Emmanuel. "Te juro por mis hijas que no me reí de vos. Fue de Manzana", respondió la platense. "¿Qué le explicás? Piensa que todos nos cagamos de risa de él, nos reímos de lo pelotudo que es, capaz, eso sí", soltó con malicia Catalina.

Virginia Demo fue la única que intervino en la nueva pelea entre Emma y Cata.

"Quiero que sepa que realmente me estaba cagando de risa de Manzana", precisó la standupera. "Él se piensa que es el centro del universo y habla mierda de Florencia (Regidor), Mauro (D'Alessio), de todo el mundo. Es un falluto de mierda. Un mentiroso, lo vota toda la casa porque es más lleva y trae que la mierda", arremetió Gorostidi, mientras su compañero le respondía que siempre decía lo mismo.

La discusión tuvo una pausa cuando entró Juliana "Furia" Scaglione. La polémica jugadora viene de pelearse con las dos mujeres que estaban en la pelea y de aliarse con el peluquero, por lo que su intervención sólo tuvo el sentido de mojarle la oreja a ellas: "Vizcachas cero, Emma y Furia uno. Goooooool", gritó de forma desaforada.

"Otra", la describió Catalina. "Date cuenta que te está usando, Emma", deslizó. "Que me use, me encanta que me use. Dejala que me use", ironizó Vich. "¡Quién le explica!", protestó Gorostidi. Luego, Virginia le reclamó la actitud que había tenido Furia y que él se lo haya festejado, a lo que el peluquero respondió que sólo lo hace por diversión. "¿Qué querés que haga? Yo no lo hago de mala, ¿me entendés?", afirmó.

Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione, cuando todavía eran aliadas y amigas

"Sos un maricón lleva y trae. Vivís llorando", fueron las palabras que dejó tras la explicación Catalina. "¿Ves? Para ella soy un maricón, un puto de mierda. No lo va a parar de decir jamás. Ya me lo dijo a la cara, Paloma (Méndez)", se victimizó Emmanuel, trayendo al presente viejas peleas entre ambos.

"Vos siempre con la homofobia", interpuso Catalina para evitar la posible cancelación. "Sí, sos una homofóbica de mierda. Y te hago ruido. Cuando Mauro estaba llorando también le dijiste 'maricón de mierda'. ¡Sos una maleducada! ¡Andate, maleducada! ¡Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya! Ubicate en la palmera, ridícula", explotó Emmanuel.

"Ya aprendí mi vida, seguí", lo provocó enseguida la pediatra. "Bueno, te van a ubicar el domingo. Sos una conventillera, villera. Eso es lo que sos. Qué me tengo que aguantar, que me diga 'maricón', 'puto de mierda'", protestó sin dejar de usar improperios tan discriminatorios como los que acusó recibir. "Me chupás un huevo, no tengo nada personal contra vos", le aseguró Catalina con la intención de bajar un cambio al debate. "Si te chupo un huevo, no me vengas a hablar. Hacé de cuenta que no existo, flaca. Yo ni te saludo", respondió él.

Emma se enfrentó cara a cara con Cata en su primera pelea en la casa.

La paz no duró nada, ya que la mecha de Gorostidi estaba encendida y no se guardó el último diagnóstico sobre su rival. "No te quiere nadie de la casa. Furia te está usando para llegar a la final ella", denunció. "Perfecto. Me encanta que ella llegue a la final, se lo merece. Listo", cerró Emmanuel. "Vos no", le anunció su compañera.

"Bueno, no iré a la final. Si ella llega perfecto. ¿Cuál es el problema que llegue a la final? Por qué tanto odio. ¿Tanto ruido te hace que lleguemos a la final?", disparó Vich viendo que su dedo lastimaba la llaga de Catalina. "Vos no vas a llegar", volvió a insistir ella. "Te molesta mucho. Sos igual de envidiosa que Joel (Ojeda)", comparó respecto al último eliminado.

"Joel a vos te va a pegar una patada en el orto cuando salgas, por traidor de mierda", la aseguró Catalina. "Perfecto, que me la pegue. ¿Vos te pensás que necesito algo de alguien?", contestó Vich. Al mismo tiempo, Virginia volvía a intentar apaciguar la situación: "Nadie es envidioso, nadie tiene porqué envidiar a gente de acá. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas".

El arma imaginaria de Juliana "Furia" Scaglione sobre el cuello de Federico "Manzana" Farías.

Al ver que Emmanuel cedía ante los pedidos de Demo, Catalina volvió a golpear en el punto débil de él. "Dejá de chuparle el orto a Virginia, igual te va a votar todo el mundo", reveló. "Que me voten, que hagan lo que quieran", respondió Vich. Casi como para darle un cierre a la discusión Furia volvió a meterse pidiéndole de forma irónica una reunión a Virginia a las 17:30, para ella y Manzana.

"No le doy más cámara, como dice ella", lanzó Emmanuel antes de salir al patio. "Vos a mí no me das cámara, boludo", insultó Catalina. "Seguí opinando lo que opinás, pero sos nefasta", lastimó el peluquero antes de irse de la escena. El enojo de Gorostidi fue tal, que se quedó recriminándole cosas a sus compañeros presentes: "Y vos dándole explicaciones, Virginia. Y todos cierran el orto como siempre, porque son todos unos cagones de mierda".

La pelea trajo del baúl de los recuerdos a la primera trifulca entre ambos por cigarrillos, lo que generó la primera salida de la pediatra. Ahora habrá qué ver qué deparan las próximas placas, aunque la convivencia imposible es evidente y hay promesa de que ambos puedan quedar enfrentados en un mano a mano el próximo domingo.