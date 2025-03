Furia Scaglione manoteó 30 millones de pesos y se rió en la cara de la producción de Gran Hermano

Juliana "Furia" Scaglione lo hizo de nuevo. Tras su explosivo regreso a Gran Hermano, la doble de riesgo más famosa del país decidió abandonar la casa luego de apenas dos semanas. Pero no sin antes asegurarse un cheque que dejó a todos con la mandíbula por el piso: ¡30 millones de pesos por su breve estadía!

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su programa LAM, donde no pudo contener su asombro al revelar la cifra millonaria que Furia se metió en el bolsillo: "No pensé estar vivo para defender a Furia, pero la llamaron", bromeó el conductor, antes de soltar la bomba.

Furia

"Cobraba en pesitos... y muchos. 30 palos para Furia por estas dos semanas ". Sí, leyó bien: ¡30 millones por 14 días! Eso da más de 2 millones por día , o unos 83 mil pesos por hora. Ni Lio Messi en su mejor momento.

La entrenadora, que había sido convocada gracias a los famosos "Golden Tickets", no tardó en demostrar que su personalidad explosiva seguía intacta. Sin embargo, parece que esta vez la dinámica del juego no estuvo a la altura de sus expectativas.

La salida de Furia no fue menos espectacular que su ingreso a la casa. Todo comenzó con el clásico mensaje solemne de Gran Hermano, quien anunció una noticia que dejó a los participantes boquiabiertos. "Tengo algo muy importante que anunciarles", arrancó con tono misterioso y siguió: "En estas últimas horas, alguien de ustedes me manifestó su intención de abandonar la casa. Toda despedida es triste para mí".

Los rumores empezaron a correr entre los jugadores, pero nadie estaba preparado para lo que venía. Con su característico estilo directo, Juliana tomó la palabra y dejó a todos atónitos: "No voy a darles el porqué general. No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa, después conocerlos y también poder jugar. Creo que... tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva y veo que la casa no está a ese nivel ".

Juliana Furia Scaglione

¿Palabras más, palabras menos? Básicamente, Furia se aburrió. Y no tuvo problema en decirlo con todas las letras: "Yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané aunque por números para algunos no sea así".

Por supuesto, no podía faltar el toque feminista en su despedida, gesto que habrá hecho volar de bronca a la producción: "Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer", dijo filosa.

Juliana "Furia" Scaglione confía en Javier Milei

Aunque su paso por esta edición 2025 fue breve, Scaglione volvió a demostrar por qué es una de las figuras más polémicas y comentadas del reality más famoso del país. Con su estilo único y su capacidad para generar titulares, logró lo que muy pocos: entrar, cobrar una fortuna y salir como una reina sin siquiera despeinarse.

Gran Hermano se sacó de encima a Furia por esos 30 millones que, seguramente serán bien multiplicados.