Lucía de GH contó que fue abusada y reveló la brutal reacción de su padre: "Creía que estaba enferma"

Lucia Maidana captó la atención de todas las miradas de los fanáticos de Gran Hermano tras contar su historia y abrir las puertas de su corazón al recordar un momento traumático en su vida, cuando estaba en plena búsqueda de su identidad y cómo su novia actual le salvó la vida.

La joven salteña de 22 años recordó con valentía que su familia no la aceptó nunca por su orientación sexual y recordó además que su pareja no visita su casa, aunque ella sí frecuenta el hogar de su abuela y su tío, quienes sí tomaron partido por ella.

Sin embargo, de forma contundente y rodeada de Florencia, Furia, Carla y Agostina, la futbolista decidió contar que su novia fue la salvación de su vida debido a que, constantemente, intentaba probarse a sí misma que le gustaban los varones y que llegó a tener tanto problema de autoestima que "se dejaba hacer lo que quiera" por ellos.

Sin pensarlo demasiado, Lucia lanzó al aire al recordar su historia: "Fui abusada", dijo y al ver la reacción de Florencia y los ojos tristes de Furia se arrepintió y optó por contarles a las "hermanitas" que había ocurrido aquella noche: "Fue con un hombre que conocí una noche y me mintió", detalló.

Lo que sucedió fue que, según la jugadora de Gran Hermano, sus padres relacionaron ese hecho traumático que vivió como la causa de su orientación sexual, pero que en verdad, ella ya había estado con mujeres y solamente quería probarse a sí misma que podía tener una relación heterosexual.

"Yo estaba con tantos hombres para decir 'me gustan los hombres' y para que se me cure por lo que yo creía que estaba enferma", dijo Lucía con cierta tristeza y luego prosiguió con su relato ante los atentos ojos de las chicas: "Mi papá me dijo 'vos fuiste abusada, eso es lo que tenés'".

Sin embargo, La futbolista insistió en que su relación actual con los hombres no es la mejor y que aunque le cuesta relacionarse con ellos y no tiene amigos varones, su vínculo dentro de la casa está haciendo que cambie de parecer y expresó su deseo de superar este obstáculo y construir relaciones positivas tanto dentro de Gran Hermano como fuera del reality.

Lucía Maidana.

"Mi novia me salvó la vida. Ella es lo mejor que me pasó, la veo y veo como me trata y es amor. Es eso, no hay que definirlo como algo natural o antinatural", dijo totalmente orgullosa también del vínculo que tiene con su pareja, quien la espera fuera de la casa.

La historia de Lucía dejó heladas a las hermanitas que la apoyaron totalmente en su relato y resaltaron la valentía de poder contarlo abiertamente y en televisión, desafiando además los estereotipos para luchar por la aceptación y comprensión no solamente de su entorno, sino para reflejar historias similares.