"No están dispuestos a devolverlo": los rescatistas de Arturo denunciaran a GH por maltrato animal

Gran Hermano, más allá de ser un reality, no deja de ser una casa en donde convive una cierta cantidad de personas, que a pesar de estar juntos hace cinco meses, no se conocen y no tienen coincidencias entre sí. De esta manera, las peleas y las discusiones se volvieron algo cotidiano, al igual que la mala educación y los malos tratos. A pesar de todo, a la producción le pareció buena idea implementar lo mismo que se lleva a cabo en cada edición: hacer ingresar una mascota a la casa.

18 de abril, día que Arturo entró a la casa de Gran Hermano.

Con el lema de "adoptar y no comprar", que está perfecto y debería ser así, desde la producción decidieron adoptar a Arturo, un perro rescatado por el refugio "Huellitas perdidas" y hacerlo ingresar a la casa más famosa para que participe con los "hermanitos" y le brinde un plus más al reality. Sin embargo, nada salió como se lo esperaba.

El jueves 18 de abril, Arturo entró a la casa con un miedo que se notaba en sus ojos y en sus cuatro patas. Gran Hermano les pidió a los participantes que no se acerquen todos juntos para no ponerlo peor y luego, mostraron en vivo un video sobre su historia de vida: una mascota abandonada, golpeada y maltratada.

Sabiendo que Arturo vivió la mayor parte de su vida a puro terror, con la violencia muy presente, en la casa las aguas no se calmaron y todo siguió de la misma manera: gritos, insultos, careos y una agresión constante que demuestra la inseguridad que siente la mascota al estar ahí adentro. Además, más allá de que Martín Ku se adueñó de él y se convirtió en su compañero fiel, Arturo debió soportar los gritos de Juliana "Furia" Scaglione que lo hicieron, indudablemente, revivir su pasado.

Furia, en plena discusión con sus compañeros, le gritó y echó a Arturo.

Por tal motivo, desde el refugio que se encargó de rescatar a Arturo para tener una mejor calidad de vida y que decidió dárselo a Gran Hermano porque prometieron cuidarlo, respetarlo y darle un buen ambiente, decidieron lanzar un comunicado a través de la red social Instagram, demostrando que no están contentas de lo que está sucediendo con la mascota dentro de la casa y que son conscientes de que se "equivocaron" tras entregarlo.

"Desde Huellitas queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que están sucediendo en la casa de Gran Hermano respecto de Arturo; un perro rescatado del maltrato, que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito, los participantes le brinden los cuidados necesarios que un animal necesita y posteriormente sea dado en adopción", comenzaron diciendo.

Es que claro, desde el refugio tomaron la idea de que Arturo pueda vivir con los participantes del reality como un " hogar de tránsito" y que después, uno de todos los "hermanitos" acceda a adoptarlo. En caso de que eso no suceda, se contemplaba la posibilidad de que algún televidente se encariñe y también quiera llevárselo a la casa, siempre hablando con responsabilidad. En esa misma línea, explicaron: "¿Cuál era el objetivo? La intención siempre fue generar un mensaje de concientización sobre la importancia de involucrarse, rescatar, transitar y dar en adopción".

El refugio que rescató a Arturo pide que Gran Hermano lo devuelva debido a los constantes maltratos en la casa.

"El programa, uno de los más vistos de la tv Argentina, nos daba la pantalla necesaria para poder dar ese mensaje, siendo esta tarea la que hacemos a diario con todo el equipo de Huellitas, como también miles de rescatistas del país. Una labor que cada día es más costoso y nos genera un esfuerzo enorme, y donde la falta de políticas públicas nos llevan a que debamos difundir y contagiar el trabajo que se realiza a través de los medios que si nos dan el lugar para hacerlo", explicaron. Por último, hicieron hincapié en el error que cometieron tras dárselo a Gran Hermano: "Hoy, con lo acontecido, creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites, que desde lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. Nos equivocamos ".

El comunicado se hizo viral a raíz de los miles de comentarios de los televidentes, asegurando que Arturo debe salir de esa casa ya mismo, dado que la agresión dentro del reality ya es moneda corriente y no cesa ni un sólo día. Además, en las últimas horas se vio a Furia totalmente sacada de quicio contra Mauro, a puros gritos, algo que no sólo causó tensión en la casa, sino que asustó completamente a la mascota, a la cual le dio un ataque de nervios.

Arturo asustado tras los gritos de Furia y Mauro.

Pocas horas más tarde de aquel comunicado, Huellitas Perdidas volvió a lanzar un informe sobre la situación actual de Arturo y confirmaron que, viendo las imágenes divulgadas, los constantes pedidos de las personas para que el perro saliera de la casa más famosa y admitiendo que fue un error que una mascota que fue violentada ingrese a un reality de esta manera, decidieron acercarse hacia la producción del programa para pedirle que les devuelvan a Arturo, que regrese al refugio y que encuentre un adoptante que le dé una buena calidad de vida como se merece.

" Lamentamos comunicar que la producción de Gran Hermano no está dispuesta a entregar a Arturo , pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición. Nuestra intención fue hacer público el pedido, con respeto y poniendo en palabras lo que sucede y lo que queremos para el perro", comenzó el comunicado. Y detallaron: "Obtuvimos como respuesta un no, argumentando que podemos ver a Arturo las 24 horas. Sí. Como leen. Al parecer el rating y las puras estrategias de marketing hacen que un ser vivo pase a segundo plano".

"La producción de Gran Hermano no está dispuesto a entregar a Arturo", el comunicado del refugio que rescató al perro.

Por último, dejaron en claro que iniciarán acciones legales contra el programa por no cuidar ni querer devolver a la mascota. "Pusimos todo de nuestra parte para que esto se solucione lo más sano posible para Arturo, pero ante esta negativa no vemos más remedio que realizar las acciones legales correspondientes. Nos apena tener que pasar por esta situación, ya que como muchos saben, nuestra tarea está enfocada en otro punto: seguir rescatando. No tenemos otra alternativa, ya que la producción de Gran Hermano elude nuestra solicitud", cerraron.