"¿Qué tengo, VIH?": Furia derrapó, discriminó a los enfermos y le pidieron una sanción a GH

Si algo le faltaba hacer a Juliana "Furia" Scaglione en Gran Hermano era pelearse con un familiar y dar comienzo a una nueva guerra dentro del reality. La participante pelada fue la que más cruces y gritos protagonizó dentro de la casa más famosa del país y su última "víctima" fue María del Rosario Sosa Unzaga, más conocida como "Marisol", la novia de Martín Ku; y esto hizo que indudablemente desate una feroz pelea entre "Los Bro" y Furia.

Furia gritó y Martín se le plantó: guerra declarada.

El lunes ingresaron algunos familiares y parejas de los participantes que todavía siguen en competencia y eso mismo, dio lugar a que tengan que convivir con los "hermanitos" a pesar de sus diferencias. Si bien todo se dio de manera correcta y con una convivencia apta y llevadera, cuando estaban por culminar sus respectivas participaciones dentro de la casa, todo dio un giro que terminó en una guerra.

Lo cierto es que los seis participantes que quedan en el reality debían elegir, uno por uno, el orden de salida de los familiares, y el último en abandonar el reality se iba a llevar un premio. Pero cuando debieron comenzar a eliminar, hubo un fuerte cruce entre los participantes, debido a que Juliana trató a la novia de Martín Ku como "falluta", "mentirosa" y "envidiosa".

Furia hizo un comentario fuera de lugar sobre el VIH

Esas palabras desencadenaron toda la ira de Martín, quien se levantó de su silla y enfrentó a Furia cara a cara de manera prepotente, insinuándole que su novia no era nada de esos adjetivos calificativos que había usado. En consecuencia, ambos se declararon la guerra y asumieron que de cara a la próxima eliminación, son Los Bro contra Furia y que, sí o sí, uno de ellos deberá abandonar la casa.

A pesar de que ese episodio fue lamentable, lo peor sucedió al día siguiente cuando, tras despertarse, Furia comenzó a hablar con Emmanuel Vich, su único confidente dentro de la casa, haciendo hincapié sobre porqué Marisol le cayó mal y porqué decidió definirla como una "mentirosa" que le tiene "envidia". Ahí mismo, derrapó e hizo un comentario muy fuera de lugar sobre las personas que padecen VIH.

"Tintu es una gran actriz", comenzó diciendo y luego, mirando a la cámara, se dirigió hacia su hermana quien, supuestamente, le intentó abrir los ojos con que no se confiara con Marisol. "Coy, me di cuenta. Sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y además, me di cuenta que de que a mí no me podía ni ver", dijo.

Sin más, comenzó con su speech que lo tiene más que claro hace cinco meses, en el cual sostiene que todos o la gran mayoría le tienen "envidia" por ser la mejor jugadora de este Gran Hermano y por haber superado una gran cantidad de placas logrando la eliminación de cada jugador que ella quiso.

"A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no", retrucó. En ese mismo instante, fue que derrapó completamente con una frase acerca de aquella enfermedad, que causó el repudio de la mayor parte de las personas en las redes sociales. "¿Yo qué tengo, HIV (SIDA, por sus siglas en inglés)? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?", insistió.

Luego de ese repudiable comentario, las redes sociales estallaron pidiendo una sanción para Furia o al menos, un informe para que recapacite por sus dichos, así como sucedió en su momento con Agostina Spinelli a quien le llamaron la atención por hacer una broma referida al atentado a la AMIA. Además, los usuarios arrobaron insistentemente a Santiago Del Moro para que no olvide hacer mención, pero el mismo lo pasó por alto y nadie se atrevió a decirle a Juliana que lo que dijo, estuvo mal.