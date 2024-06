Virginia se cansó, le sacó la careta a Del Moro y al panel de GH: "¿Qué programa vieron?"

Virginia Demo quedó eliminada de Gran Hermano y le bastaron sólo 48 horas en al afuera, tras cinco meses de encierro, para presenciar un tenso cruce con quienes forman parte del panel del programa. Es que, si bien los participantes eliminados tienen la obligación de tener una gala para hablar sobre su estadía en el reality, en muchas ocasiones los panelistas deciden juzgar y señalar con el dedo, antes que escuchar. "Estas cosas yo no me las voy a bancar", le había adelantado "Virqueenia" a BigBang .

Y así fue lo que sucedió. El martes Virginia tuvo su propia silla en el programa para que los panelistas puedan hacerle preguntas, como también juzgarla por sus actitudes y defender a Juliana "Furia" Scaglione en todas sus acciones, pero llegó un punto en que, la ex participante de 54 años se mostró tal cual es y respondió a su manera, cómo así lo dejó entrever en el reality: sin nada de onda y poniendo los puntos.

Virginia aseguró que la producción no hace "nada limpio" en el programa

El cruce se dio a raíz de que, en las últimas semanas, Darío Martínez Corti le hizo la cruz a Virginia -que era su amiga dentro de la casa- porque ambos tienen casi la misma edad y que son oriundos y viejos conocidos de La Plata, sin explicar ni dar a entender los motivos ni las razones del abrupto alejamiento.

Entonces, en el panel comenzaron a indagar a Virginia sobre ese alejamiento y culpándola por haber sido la responsable de que hoy Darío no quiera tener más relación con ella y que celebre dentro de la casa, que fue la nueva eliminada. En esa misma línea, fue que la ex participante frenó en seco el debate y les preguntó a todos: "¿Ustedes que programa vieron, Santi? Yo siempre lo apoyé a Darío".

Virginia y Darío juntos en Gran Hermano.

El silencio dentro del estudio y principalmente del panel, conformado por Santiago del Moro; Laura Ubfal; Eliana Guercio; Julieta Poggio; Ceferino Reato; Sol Pérez y Gastón Trezeguet fue total. Por primera vez, todos debieron hacer silencio y escuchar a alguien imponerse ante ellos.

Sin embargo, eso mismo duró pocos segundos porque al instante, fue interrumpida incontable de veces por Ubfal, que le remarcó que parte de su distanciamiento de Darío se debe a que su hija habló "pestes" mediante un programa de streaming. Ahí mismo, Virginia sacó su ira de adentro y con total seriedad preguntó: "¿Yo en algún momento puedo terminar de hablar algo?".

Julieta Poggio; Eliana Guercio y Laura Ufbal, panelistas del debate de Gran Hermano.

Los ex participantes, que se encontraron sentados a un lado estallaron de risa, y el panel volvió a hacer silencio a tal punto de que todo el estudio se plantó a escuchar a Virginia, que sin ningún tipo de problemas se plantó y generó un tenso ambiente para que no la puedan desestabilizar. "Estoy contestando. Mi hija no habló pestes de Darío. Utilizan palabras para llamar la atención. Parece que ven otro programa", retrucó.

A partir de ahí, se dedicó a explicarles uno por uno todo lo que estaban diciendo sobre la relación entre Darío y ella, lo cual consideró mentira. "Yo lo recontra apoyé a Darío todo el tiempo, yo lo agarraba, pedía por los dos, siempre nos apoyé en la placa. Algunos me querían decir que Darío era un hijo de pu..., me lo dijo Furia, y yo les dije que piensen lo que quieran que yo lo iba a bancar a muerte. Se los dije a todos", detalló.

En esa misma línea, dejó en claro que el enojo de Darío se hizo realidad cuando ella le contó abiertamente a los demás participantes que el hijo de él, Francisco, que había ido de visita por una semana a la casa de Gran Hermano, lo primero que hizo fue meterse en la cama con Furia para generarle bronca a padre, algo que efectivamente sucedió.

"Se enojó totalmente al pedo por lo del hijo. Son dos chicos que se metieron en la cama y yo lo naturalicé, no se quisieron ocultar. Yo hubiese sido una hija de put... si Pancho se mete en la cama, se va antes del amanecer y yo sola lo vi y lo cuento. Pancho se quedó para ver la cara del padre cuando iba a cambiar las pilas. Yo lo tomé como una pelotudez. El enfrentamiento lo tiene él conmigo", aclaró.

Luego, sobre el hecho de que Ubfal mencionó que Delfina, la hija de Virginia, habló "pestes" de Darío, indicó: "Mi hija salió a pedir disculpas y yo lo hago ahora. No me quiero hacer eco de eso. En el programa de Gastón, él hizo hincapié como que hubo un tema de robo y mi hija interpretó que Darío dijo que yo le había robado un auto. Entonces Delfina tomó eso, empezó a hablar de eso y le pido disculpas a Darío y a toda su familia".