"¿Quieren que comience la guerra?": "Furia" volvió a quedar en placa y se vengó con todo

La segunda placa de nominados de la actual temporada de Gran Hermano estuvo cargada de sorpresas por las acusaciones de complot que cayeron sobre los grupos de Juliana "Furia" Scaglione y Sabrina Cortez. A la mendocina por esto la sacaron de la placa, pero no fue así con la doble de riesgo, quien terminó en placa igual por el voto del resto de los hermanitos. Es un hecho que la joven pelada es el personaje más disruptivo en este momento del juego, y que eso le genera muchos enemigos, pero a su vez explota esta realidad con escenas como la que protagonizó la mañana siguiente.

Es que tras subirse "Furia" a la placa junto a Catalina Gorostidi, Axel Klekaylo y Carla De Stefano, la participante del reality amaneció al ritmo de Welcome to the jungle de Guns N' Roses y logró despertar a todas sus hermanitas, inclusive sus principales enemigas del momento. "Levántense de la cama. Comenzó la joda", exclamó a los gritos en cuanto se paró de la cama, todavía en paños menores.

"Gracias por la canción. Esto es lo que necesitaba", reconoció Juliana ante las cámaras. Al principio Carla la acompañaba moviendo los pelos e imitando a Axl Rose, cantante de la emblemática banda de fines de los 80 y principios de los 90. Aunque luego no pudo continuar al ritmo de su amigo y directamente se la vio haciendo la cama mientras el resto de las hermanitas amanecían con los gritos de "Furia".

"Molestemos a Lucia", lanzó Juliana respecto a la salteña de apellido Maidana, justo cuando ella comenzaba a abrir sus ojos. Enseguida después de eso la playlist tiró un nuevo aporte bien arriba, cuando sonó Smell like teen spirit de Nirvana. A su vez, en la cama y con cara de enojo, Zoe Bogach amanecía sin tener en cuenta a las cámaras. Al menos eso quedó claro cuando se sacó un moco, lo hizo bolita y lo tiró como si nadie la observara.

Sabrina Cortez y Juliana "Furia" Scaglione durante la discusión que terminó a los gritos.

El show de "Furia" recién había pensado. Los más de 10 minutos en donde estuvo a pleno canto y descontrol tuvieron mucho de este espectáculo con el que acostumbró a la casa más famosa del país y el que la colocó, en el mundo de las redes sociales, como la más polémica de las integrantes de esta temporada.

La playlist, mientras tanto, avanzaba. My sharona de The Knack primero y luego Eye of the tiger de Survivor, aquel emblemático tema de la saga de películas de Rocky, siguieron allí. Esta oda al boxeo, despertó a una "Furia" recargada, quien hasta se animó a dejar un mensaje desafiante para Sabrina y el resto de sus rivales en el juego. "¡Sí! ¿Quieren pelea, malditos? ¿Quieren que comience la guerra?", preguntó a los gritos "¡Sí! Esto nunca terminará durante seis meses, malditos. Tengo tiempo y tengo mucha energía", prometió.

Juliana antes de ingresar a Gran Hermano

A esta altura se levantó Sabrina y se cambió, todo para escuchar cómo continuaba el espectáculo de Juliana. "Sigan votando, sigan votando, sigan votando. Y "Furia" batirá a cada placa. Pasaba Navidad, Año Nuevo, Reyes, verano, otoño, y no se iba", arengaba. "Todas las estaciones del año, y no se iba. Firme como rulo de estatua", bromeaba Carla a su lado.

El desenlace de este episodio de locura terminó tan contradictorio como empezó, cuando la pelada comenzó a llamar a que voten a "Furia" al 9009. Enseguida sus compañeras la salvaron y le explicaron que era al revés, que si la votaban a ella se iban. Gajes del oficio de ser la showwoman número uno de este Gran Hermano.