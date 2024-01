"Si van hacer eso me voy al otro cuarto": Lisandro mostró sus celos, tras ver a Furia y a Joel en la misma cama

La nueva edición de Gran Hermano está teniendo muchos condimentos especiales, pero hay una particularidad que llama demasiado la atención porque es una de las pocas ediciones en las cuales se torna completamente difícil que se formen parejas. ¿Por qué? La mayoría de los participantes ingresaron diciendo que no iban en busca de amor.

Isabel, Manzana, Emmanuel y Axel en la casa de Gran Hermano.

A pesar de que Santiago Del Moro atinó a tirar algunas piedras para ver a quiénes embocaba como futuros amoríos dentro de la casa, no tuvo las respuestas que esperaba y todo se tornó aún más complicado para el conductor. Es que en el momento en que les dio a elegir un compañero o compañera que les pareciera lindo o para pasar una noche romántica, ninguno de ellos quiso deschavarse y todos optaron por lo "gracioso" o por pasar desapercibidos.

En ese mismo momento, los únicos que se habían nombrado en simultáneo eran Alan Simone y Denisse González; pero aquella onda y sus miradas cómplices duraron tan sólo una semana. Días más tarde, ella se acopló a Bautista Mascia y el oriundo de Chivilcoy hizo lo propio con Sabrina Cortez con quien rema en dulce de leche para poder conquistar.

A decir verdad, hasta el momento hay una sola supuesta pareja formada y es la de Denisse con Bautista, pero los mismos no se muestran juntos, ni siquiera comparten la misma cama y lo que afuera parece un "shippeo", en el adentro aseguran que es muy poca la química que se tienen.

Denisse y Bautista dieron el consentimiento y durmieron juntos.

¿Entonces? Hay una realidad y es que si hay algo que siempre dio que hablar en Gran Hermano fueron los amoríos y por supuesto los shippeos que al final no terminan siendo reales, por la emoción que le agregan al reality. Por ejemplo, "Marculi" fue el más fuerte de los últimos tiempos, entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, pero dentro de la casa jamás pasó nada. En esta nueva edición, aún no hay ninguna pareja que pueda sonar tan estable como aquella.

Por lo tanto, a falta de romances, fuego y pasión, Juliana "Furia" Scaglione se salió con la suya y comenzó con un trabajo fino de conquista. El primer apuntado fue Lisandro Navarro, que sumando granitos de arena, la participante empezó a mostrarse muy cercana a él, graciosa y hasta pulió sus diferencias para pasar de ser enemigos a un posible shippeo. No obstante, "Furiacha" nunca pudo ni será real.

Los motivos son que "Licha" se encuentra en pareja fuera de la casa y no accedería a atravesar ningún vínculo amoroso adentro del reality, algo que Furia entiende pero igual no pierde las esperanzas. Si bien podría ser toda una "estrategia" y hasta se volvió una misión para la producción, la participante pelada no para de halagarlo, consolarlo cuando lo necesita, acercarse y hasta hacerlo reír para sumar.

Pero en esa negativa y alejamiento por parte de Licha, Furia puso entre ceja y ceja a un segundo apuntado: Joel Ojeda. El azafato se volvió una nueva conquista y él no se queda atrás. Si bien en un comienzo tuvo un posible amorío con Rosina -con quien ya había tenido un vínculo amoroso afuera de la casa- todo quedó en la nada y el mismo, estaría dispuesto a acceder con la participante pelada.

Joel y Rosina

La casa ya está al tanto de la jugada. De hecho, Joel delante de Licha le advirtió a Furia que a ella "le gustan todos" dando a entender que quería jugar con los dos, y ella respondió que sólo buscaba divertirse pero que viéndolo bien, era un gran candidato para estar. La situación se picó aún más y en cuanto Juliana vio que Lisandro comenzó a esquivarla, puso primera y fue por su segundo objetivo.

Risas van, risas vienen, chistes, abrazos, y hasta charlas infinitas en el sauna y en el living fueron lo que empezaron a compartir Furia y Joel. Después de aquello, empezaron a aproximarse mucho más y Lisandro mostró la hilacha y los celos de pasar de ser el príncipe azul, a una segunda opción totalmente vencida.

La gota que rebalsó el vaso en Lisandro y su ataque de celos se produjo luego de la noche del miércoles, en donde por primera vez, Furia y Joel durmieron en la misma cama. Si bien no pasó a mayores, no hubo ni siquiera un beso, ella lo abrazó durante toda la noche y eso no le cayó para nada bien a Licha, quien se despertó al día siguiente y le contó totalmente indignado toda la situación a Agostina.

Sentado en el patio, con unos mates de por medio y con cara de pocos amigos, Lisandro mostró por primera vez estar celoso de Furia. Con excusas de "no poder dormir" y de escuchar a Furia y a Joel como un "parlante" pidiendo el consentimiento, el líder semanal mostró su enojo y les avisó que si iban a seguir teniendo esa postura, se marcharía de cuarto para no escucharlos.

Furia y Joel durmiendo abrazados.

¿Ardió troya? Probablemente, pero Lisandro necesitó descargar todo su enojo y lo buscó en Agostina. "Anoche vine al living a ver si habían terminado de charlar y cuando vuelvo al rato (a la pieza) y veo que seguían y seguían, entonces me tiré a dormir y listo", comenzó contando y dando a entender que fue una noche totalmente particular porque el mayor problema era que la polémica y la atención la habían fomentado Furia y Joel.

"Empezaron hacer un quilombo... apagaron las luces al toque y cayeron todos. Cayó Rosina, Luchi, Sabri, estaban todos en el cuarto menos vos, Zoe y Florencia, que creo que estaban en el otro. Y ahí les dije, 'Che si van hacer quilombo, yo me voy al otro cuarto, pero avísenme ahora porque cuánto más va a durar...'", desarrolló.

Ante esto, Agostina le dio la razón y respondió: "Sí, los escuché. Gritaban 'gol'; 'dale campeón', no sé qué estaban jugando". Y ahí mismo, le saltó la ficha a Lisandro de que lo que estaba pasando es que querían que sucedan cosas amorosas entre Joel y Furia, que ya estaban compartiendo la cama. "No sé qué estaban haciendo. Jugaban a pedir el consentimiento", describió.

Y para sumarle un poco más a la trama, la Policía le confesó lo que realmente pasaba, como para pinchar aún más los celos de Lisandro. "Después vino Luchi y me dijo: '¿A que no sabes quién es el nuevo shippeo? Furia y Joel'. Yo no entendía nada", aseguró.

"Claro, porque se metían adentro de la cama y pedían todo el tiempo el consentimiento y Gran Hermano no les decía. Les decía que no se cubran la cara y era todo el tiempo un parlante y otro parlante", le respondió Lisandro quien se mostró totalmente agotado por la situación. ¿Será que se arrepiente de no haber aprovechado su oportunidad con Furia?