Furia no se contuvo: el horrible gesto que tuvo con Agostina y una fuerte confesión, "son maquiavélicos"

La actual temporada de Gran Hermano dejó un ejemplo de cómo lo que parece estar controlado, muchas veces queda fuera de control. Mientras que hace dos semana "Las Furiosas", compuestas por Juliana "Furia" Scaglione, Catalina Gorostidi y Carla "Chula" De Stéfano, parecían el equipo ganador, ahora sólo sigue en pie la pelada. La crisis de la salida de sus amigas la afectó con dureza, por lo que ahora sabe que debe reconfigurar un nuevo grupo para mantenerse con vida.

La buena noticia es que quedó afuera de la placa de nominados, quien esta vez estará compuesta por Emmanuel Vich, Martín Ku, Lucia Maidana, Florencia Cabrera y Agostina Spinelli. Con esta última, que estuvo bien cerca del grupo de Juliana durante muchas semanas -aunque siempre aclaró que no tenía grupos-, ahora la situación está completamente freezada.

La placa de nominados en la que se salvó Juliana "Furia" Scaglione.

Esto quedó de manifiesto cuando Santiago del Moro le anunció a Scaglione que ella no estaba en la placa, y la mujer policía la abrazó rápida e instintivamente, lo que generó la respuesta de Furia, quien alzó los ojos e hizo una mirada de rechazo a la cercanía. Según la pelada, Spinelli es la responsable de la salida de Cata, ya que fue quien motorizó la pelea con Emmanuel por falta de cigarrillos.

Lo cierto es que no haber quedado en placa esta vez, es un alivio para Juliana. Al menos le dio algo de oxígeno para pensar sus próximas jugadas y para reflexionar un poco acerca del nuevo escenario que se abrió tras la salida de sus amigas.

"Me siento mal. También me levanto de la cama y no la veo a Chula y también a Cata, y me hace mier**. Y me tengo que quedar con estos forros hijos de put**", protestó durante su paso por el confesionario. En el material que mostró Telefe la describieron como "un alma en pena" y es cierto que la descripción no parece exagerada. "No es una persona sola, son dos de golpe. Es un montonazo. No es por competitiva, pero estaba saliendo todo perfecto. Se bajaron justo. Se volvieron locas de golpe y se fueron a la mier**", analizó.

"Creo que lloro de bronca igual, no es que llore de tristeza. Es una mier**. Querían tranquilidad, ahora la tienen. Fúmensela ahora, nos vamos a pegar un embole de la conc** de la lora", prometió Furia enojada con esta nueva convivencia. "Ellas, en este punto de mi vida, representaban algo más hermanístico por así decir", reconoció.

Carla De Stéfano en el debate de Gran Hermano.

Al mismo tiempo, Scaglione sabe que debe rearmar su horizonte para mantenerse viva en el reality: "Tengo que armar un grupo nuevo porque si no acá estamos al horno. Y con gente que no tengo ganas, que tengo que volver a amigarme porque es una poro***. Son falsos, no son lo que dicen ser y lo que muestran ser, son maquiavélicos", describió sobre los hermanitos y hermanitas que quedaron en la casa más famosa del país.

"También entendé que me da bronca, me agarra un ataque de llanto y tengo que verle la cara a Sabrina, que no me la banco, que es una conch*** de mierda", le explicó a Gran Hermano. "Me quedé con toda gente que no quiero. Para mí Agostina se tendría que haber ido de la casa, no Catalina. Fue un quilombo que armó ella", repitió.

La jugadora que ya mostró ser, se pone a prueba una vez más. Esta sí promete ser una evaluación definitiva. Si Furia logra tener la madurez de rearmar su juego tras todos estos golpazos, habrá demostrado su verdadera potencialidad para salir ganadora de esta edición.