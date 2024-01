A Manzana le duele el izquierdo y la casa debate si es la falta de sexo: "Hay que tocarse"

Uno de los principales temas respecto al ingreso a la casa de Gran Hermano es la falta de intimidad. Participar del reality implica un cambio en la vida en la que muchas cosas que se hacen sin la mirada de los demás, pasan a hacerse públicas. Esta última semana, un costado de ese debate se vivió entre algunos de los y las hermanitas, el de la falta de sexo y la masturbación.

Es que Federico "Manzana" Farías manifestó tener un dolor en sus testículos y hasta solicitó atención médica al respecto. Aunque a la hora de charlarlo con Juliana "Furia" Scaglione, Rosina Luna Beltrán y otros de sus compañeros hombres en la casa más famosa del país, surgieron planteos descontrolados que vincularon ese dolor a la falta de orgasmos.

Juliana "Furia" Scaglione debatió respecto a la autosatisfacción con Federico "Manzana" Farías y Rosina Luna Beltrán.

"¿Estás bien? ¿Estuviste llorando?", le preguntó la pelada mientras charlaban en uno de los cuartos. "No, siento una molestia acá en la zona de abajo. Explícitamente tengo una molestia en el huevo izquierdo, y por eso estoy así como adolorido, ortiva. Porque me viene, se me va. Quiero ir a ver si me dan una pastilla o algo", reveló el tucumano.

"¿Te golpeaste?", quiso saber Scaglione. "No, no me he golpeado. Pero a la tarde me empezó la molestia", reconoció el cantante de RKT. Ahí fue que empezaron las especulaciones de la líder de Las Furiosas. "Pará. ¿Puede ser una cosa que yo pienso?", preguntó. "No te rías. ¿Será que como no tenés sexo se acumuló?", agregó.

"Esa es la teoría que dicen los vagos, digamos", indicó con una risa algo incómoda el artista también conocido como "Big Apple". "De que hay que hacerse la 'P'", añadió Scaglione, Aunque luego vendría un destape más preciso por parte de las chicas, respecto a la autosatisfacción femenina

"Perdón, yo soy mujer y tuve dos intentos de querer tocarme acá y después dije...", comenzó a decir Furia. "Yo te digo algo, yo lo pensé también", la respaldó Rosina. "Pero yo me muevo mucho cuando lo hago", advirtió la uruguaya, quien con la descripción reveló ante la audiencia una información muy íntima .

Rosina Luna Beltrán escucha a Federico "Manzana" Farías sobre su dolor de testículo.

"Sí, hay que tocarse. No podemos vivir así. Boluda, no podemos vivir así. O sea, te hace bien, ya fue. Pero no podés ir a la ducha. Acá, no te queda otra", afirmó en plena verborragia Juliana, ya dispuesta a exponerse con tal de sacarse las ganas de algo de placer sexual.

Luego la charla hasta se modificó por completo con la propuesta que lanzó Rosina. "¿Sabés lo que pensé? Que alguna nos haga tipo carpita", reveló la uruguaya. "No, te hacés carpa así. Yo te explico", le indicó Furia, quien se acostó en la cama boca arriba y con las dos rodillas levantadas, como para tener un acceso fácil y cubierto de su entrepierna.

"Manzana" expuso su dolor de testículo y encendió el debate en la casa.

Lo cierto es que ante la confesión de Rosina de que ella se movía mucho cuando apelaba a la autosatisfacción, la uruguaya insistió con su idea: "No, que alguna nos haga carpita y no se vea el movimiento", insistió. Juliana en cambio rechazó de plano esa idea: "Pero boluda, ¿cómo podés hacerte la paja con una amiga arriba?", le señaló, exponiendo lo poco práctico e íntimo de la propuesta.

Durante esa noche se vieron movimientos debajo de la sábana de Manzana. Las miradas ácidas de las redes sociales afirmaron que se estaba masturbando. Aunque los quejidos que expuso el jugador en ese momento revelaron que lo que le pasaba a él era el dolor que había manifestado en su testículo izquierdo. Sin embargo, en caso de no haber sido eso, ¿qué hubiera tenido de malo?