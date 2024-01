¿Son o se hacen? el grosero complot entre Manzana, Martín Ku y Nicolás en el sauna

Gran Hermano comenzó hace un mes y desde la segunda semana que una persona en particular se adueñó de la casa con sus estrategias, su actitud, su perseverancia, sus locuras y sobre todo las ganas de jugar: Juliana "Furia" Scaglione.

Pero esto mismo fue lo que generó que el reality se divida en dos bandos y que quienes se encuentran en su contra no paren de buscar motivos y razones para poder eliminarla del programa. Spoiler alert: la "hermanita" ya se cargó a los primeros cuatro participantes que abandonaron la casa por decisión del público.

Furia.

La casa más famosa del país juega con dos bandos, por un lado están las "Furiosas" integradas por Juliana, Catalina Gorostidi; Carla De Stéfano (Chula) y Agostina Spinelli. Mientras que del otro lado, el "Imperio Chino" se muestran como totales enemigos. ¿Quiénes lo integran? Principalmente Martín Ku, apodado como "Chino"; Lisandro Navarro; Alan Simona; Federico "Manzana" Farías; Nicolás Grosman; Sabrina Cortez y Denisse González.

Teniendo en cuenta que Furia fue quien ganó tres placas de manera consecutiva provocando la eliminación de Hernán Ontivero, Axel Klekaylo y Williams López y que planificó que sea nominada y hasta le pidió a sus fanáticos que voten para que se vaya Isabel Denegri, desde el Imperio Chino están buscando una y mil razones para poder hacerle pisar el palito a la participante pelada y, de una vez por todas, desprenderse de ella dentro del juego.

Isabel a la salida de Gran Hermano

Sin embargo, todo tiene sus consecuencias y a pesar de que las Furiosas los están pasando por arriba en cuanto a las estrategias, los eliminados y su excesiva participación en la casa, desde el Imperio no le encuentran la vuelta de tuerca que les falta para poder desarmar el grupo y su única opción viable es lo prohibido "complot".

No es la primera vez que buscan recurrir a la conspiración debido a que no encuentran la manera correcta de dejar puesta una placa donde corran peligro principalmente las Furiosas e incluso, Gran Hermano los sancionó en reiteradas ocasiones por el mismo motivo. Usted no aprende ¿verdad?

Luego de la eliminación de Isabel, la casa quedó descolocada: Carla le ganó en el mano a mano y quedó en evidencia que quienes mandan en la casa son las Furiosas. Después de una excesiva angustia por parte principalmente de Sabrina y Lisandro, cerca de las cuatro de la mañana -cuando la mayoría dormía-, tres integrantes del Imperio Chino se reunieron en el sauna para planificar una estrategia de cara al miércoles de la gala de nominación.

Manzana Gran Hermano

Ahí mismo estuvieron el Chino, Big Apple y Nicolás, que había sido salvado por el público hacía pocas horas. Mientras conversaban disimuladamente de la vida y lo cotidiano, quisieron hacer la gran Gastón Trezeguet en el 2001 intentando complotar en el freezer, pero utilizando los vidrios empañados por el calor.

Ahí mismo fue donde Manzana escribió dos iniciales: A - J. En ese momento, el Chino se encontraba hablando de su vida y para hacerlo "disimulado" -obviando que tienen cámaras que los graban las 24 horas del día- Nicolás le golpeó la rodilla para que mire de costado lo que estaba señalando el cantante de RKT y poder hacer un complot entre los tres.

¿Cuál es su idea? Según lo demostrado por Big Apple, la estrategia que querrían realizar sería el miércoles votar a Alan y a Juliana para que queden ambos nominados y que en todo caso, el varón de Pergamino elimine de una buena vez a la participante.

No obstante, hay dos dudas en sus planteos: en principio, por qué pensarían que eso no podría ser tenido en cuenta como complot si los tres están viendo las mismas iniciales y en segundo lugar, no hay motivos ni razones por las que puedan creer que Alan es un participante considerado "fuerte" debido a que nunca estuvo en la placa de nominados.

Pero más allá de eso hay algo peor en toda su estrategia y es que ya fueron sancionados en repetidas ocasiones por el famoso y prohibido complot. Por parte de Martín, se vio envuelto en un escándalo en dos ocasiones de manera consecutiva en las cuales Gran Hermano debió aplicarle una sanción por su comportamiento.

La producción de Gran Hermano evalúa un posible complot entre los hermanitos.

La primera fue cuando el "Chino" ganó la prueba del líder y por tal motivo tenía en su poder tres reglas: no poder ser nominado, sacar de placa a un participante y meter a otro para ocupar ese espacio. Pero, cuando podía hacer las cosas bien y planificar un juego, decidió avisarle a aproximadamente media casa que había decidido quitar a Axel de los nominados por ser su amigo.

Sin embargo, cuando Gran Hermano vio eso le advirtió que su sanción sería no poder quitar a nadie de la placa y si o si debería mandar a otra persona. ¿Cuál fue el final más inesperado? Que justamente Axel, a quien él avisó y complotó para quitarlo de la placa, fue el eliminado en esa semana.

Al día siguiente, el Chino volvió a ganar la prueba del líder y cuando parecía que podía hacer las cosas bien, decidió someterse otra vez al complot. Cuando le repitieron una y otra vez que no podía hablar con nadie sobre la decisión que tomaría en cuanto a sus privilegios por ser líder, el participante se reunió en la habitación y empezó a conversar del tema con sus compañeros. De esa forma, Gran Hermano volvió a tomar otra decisión: no pudo salvar a nadie y tuvo prohibido participar de la siguiente prueba del líder.

Martín Ku

Ya teniendo en cuenta los recientes antecedentes, se creía que desde el Imperio Chino iban a dejar de hacer complot pero... la historia se repitió otra vez. Las cámaras captaron el momento exacto en que Nicolás salió de su habitación sin micrófono y se le acercó a Lisandro en medio del comedor para decirle un secreto en cuanto a la votación y todo derivó en una nueva sanción: el "hermanito" fue enviado directamente a la placa de nominados.

En tan sólo tres semanas, el Imperio Chino se ganó tres sanciones y todos por el mismo motivo: complot. Es que las Furiosas probablemente los están pasando por arriba y sin encontrar la vuelta para nominarlas, caen siempre en lo fácil que es ponerse de acuerdo para nominar sin pensar en lo que pasaría después.

Ahora, Manzana optó por un nuevo complot queriendo ser más disimulado y desde Gran Hermano deberán rever la situación y aplicar, o no, una determinada sanción a quienes estuvieron implicados.