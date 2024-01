Del "a Furia me la voy a c..." al "maltratadora y violenta": las reacciones tras la eliminación de Isabel

Las redes sociales celebraron anoche la eliminación de Isabel De Negri, quien con el 56,6% se convirtió en la cuarta jugadora en abandonar el reality. "Les dije, chicos, que me iba", le dijo a sus compañeros la participante de 65 años y agregó: "Ahí voy para allá, Santi, estoy re bien, estoy contenta. No se pongan tristes porque yo estoy feliz".

Lo cierto es que la salida de la vendedora de vinos confirmó el dominio de las "Furiosas" -el grupo liderado por Juliana Scaglione, alias Furia, e integrado por Catalina, Carla y Florencia- y debilitó aún más a la banda bautizada como "El imperio chino", integrada por Martín "El Chino", Sabrina, Alan, Lizandro y Denisse. "Para mí, no tengo idea, pero para mí a nosotras afuera nos quieren mucho", fue la inmediata reacción de la médica pediatra una vez que la "abuela hot" abandonó la casa.

Y agregó sobre la contundente dominación de su grupo en el reality: "¡Chicas, llevamos cuatro placas desmontándolos!". "Sí, sí, eso es verdad. Sí, cuatro placas en la que estamos en definitiva vos, yo o las cuatro, y nada", agregó Carla, a lo que Cata retrucó con firmeza y sabiéndose ganadora por ahora: "Aparte, campaña que hacen con Lizandro, campaña que se van. Es increíble. La vieja no pensaba que se iba. No se quería ir. Basta con esa pelotudez, ella no se quería ir".

Sobre la eliminación de la mujer de 65 años, la profesional de la salud fue clara y aseguró que "festejó" su salida de la casa más famosa del país. "Yo no lo podía creer. Yo festejé, perdón. Es una forra de mierda que se dio cuenta. Cuando (Santiago del Moro) dijo ´Isabel´, yo me levanté y la agarré a Furia. Así hice yo. Le dije, ´me levanté y no me daban las patas para ir a saludarte, boluda´. Obvio que (Isabel) pensaba que se quedaba. Ay, Dios. No lo puedo creer, boluda. No lo puedo creer", concluyó eufórica.

Del otro lado de la vereda se paró Sabrina Cortéz, quien durante las últimas semanas había forjado una fuerte alianza y amistad con la última eliminada. A moco tendido en su casa, la participante explotó contra Furia tras la eliminación de Isabel: "¡Que hija de p... esta mina por Dios! Maltratadora, violenta de mierda, se quedó gente de mierda y eso la gente tarde o temprano lo va a sacar de acá, no se puede apoyar la mierda", manifestó entre lágrimas y jadeos.

Otro de los "hermanitos" que ya no tolera a Juliana es Alan Simone, quien minutos antes de la eliminación de Isabel le aseguró. "Me la voy a culear a Furia a ver como se le van a bajar los humitos, una buena culeada a ella o a Cata", dijo y repitió: Me la voy a culear, a ver cómo se le van a bajar los humitos. ¡Una buena culeada!". La profesora de taekwondom, que estaba a su lado, rápidamente reaccionó con un "¡Qué!" y disparó: "Se te pudre. ¿Me estás jodiendo que te gusta la tortuga sin caparazón?". Finalmente, Isabel le preguntó a Alan si "le daba" a la médica pediatra y ante la confirmación del muchacho, la mujer sentenció: "¡Se te cae la chot....!"-