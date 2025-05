"A lo mejor me iban a matar": las últimas palabras de Valeria Márquez, la influencer asesinada durante una transmisión en TikTok

La imagen fue devastadora: una joven sonríe a cámara, sostiene un peluche entre sus brazos, habla con una amiga mientras se despide. Segundos después, la transmisión se interrumpe con un estruendo seco. Fue un disparo. Y luego otro. Así, en cuestión de segundos, la vida de Valeria Márquez, influencer de 23 años, se apagó frente a más de 95 mil seguidores en TikTok que miraban en vivo, incrédulos, cómo caía asesinada en el mismo lugar que había construido con esfuerzo y pasión: su salón de belleza.

El crimen, ocurrido el martes alrededor de las 18:30 en Zapopan, Jalisco, sacudió al país entero y se convirtió en un símbolo trágico de la violencia imparable que azota a México, especialmente contra las mujeres. La fiscalía estatal confirmó que la joven fue ejecutada por un hombre que ingresó al local con un supuesto paquete, y que sin mediar palabra disparó en su contra. Valeria era más que una influencer. Para muchas jóvenes, era una referente de belleza, de emprendimiento y de fuerza.

Dueña de su propio salón, se había ganado el cariño de miles de seguidores con sus videos sobre maquillaje, estilo de vida y consejos personales. El ataque, brutal y premeditado, fue perpetrado en el corazón de su espacio de trabajo, mientras estaba acompañada por una amiga y mantenía una interacción natural con su audiencia. "Ya me voy a ir", se la escucha decir segundos antes de morir. Su amiga le había pedido que se quedara un poco más. "Rápido, pendeja, que me tengo que ir", respondió, entre risas. Fueron sus últimas palabras. Antes, visiblemente incómoda, había augurado: "A lo mejor me iban a matar... me quedé preocupada".

La fiscalía del estado de Jalisco indicó que la investigación ya se encuentra en marcha y se sigue el protocolo de feminicidio. "Elementos de la Policía Municipal acudieron tras el llamado de emergencia y confirmaron el fallecimiento. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios y el cuerpo fue trasladado para la necropsia correspondiente", señaló el organismo.

Valeria Márquez, influencer mexicana

Sin embargo, detrás de este crimen atroz se tejen sospechas sombrías. La investigación puso el foco en el entorno íntimo de Valeria. En particular, en una amiga cercana, Vivian de la Torre, quien estuvo con ella ese mismo día y le había enviado regalos minutos antes del asesinato: un café de Starbucks y un cerdito de peluche que la joven sostenía en el momento exacto en que fue atacada.

Las redes sociales no tardaron en estallar. Videos de ambas bailando se viralizaron, acompañados por mensajes que apuntan a la amiga como presunta entregadora. "Ella la puso, se quiere parecer a ella, pero no tenía su brillo"; "No era su amiga, quería ser ella", se lee entre cientos de comentarios. Las autoridades no confirmaron aún ninguna implicación directa, pero ya analizan el comportamiento y los vínculos de Valeria en los días previos al crimen.

También se investiga a su ex novio, quien -según fuentes extraoficiales- la había amenazado de muerte días antes. Valeria, incluso, había advertido sobre estas amenazas en sus redes sociales. ¿Fue un crimen pasional? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Una traición? La fiscalía mantiene todas las hipótesis abiertas. Lo cierto es que el asesinato de Valeria se da en un contexto alarmante. México registra en promedio diez asesinatos de mujeres por día, entre feminicidios y homicidios dolosos.

Vivian De la Torre, una de las señaladas por el crimen

La impunidad, el machismo estructural y la falta de medidas efectivas se combinan para generar un cóctel letal para las mujeres en todo el país. A la par, este lunes también se registró el asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a intendenta en Veracruz, junto a su hija y tres colaboradores. Otra mujer silenciada a tiros. Otra familia destruida. Hoy, el salón de Valeria Márquez está vacío. Su silla de trabajo permanece detenida frente al espejo, aún con rastros del horror. Afuera, sus seguidores encienden velas, dejan flores y piden justicia. "Valeria no murió: la mataron. Y queremos respuestas", claman.