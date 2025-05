Madrugada de terror en Constitución: una camioneta cruzó en rojo y provocó un brutal choque múltiple

La ciudad todavía dormía cuando el estruendo rompió la quietud. Eran apenas pasadas las 4 de la madrugada de este jueves cuando un violento accidente sacudió el cruce de las avenidas 9 de Julio e Independencia, en pleno barrio porteño de Constitución. Una camioneta Jeep Renegade cruzó el semáforo en rojo y desencadenó una colisión en cadena que dejó un saldo de al menos cinco heridos, dos de ellos hospitalizados, y una escena de caos y destrucción en el corazón de la Capital.

El impacto fue tan brutal que varios vehículos quedaron destrozados. El Honda Civic gris terminó con la parte delantera desintegrada, el Fiat Uno blanco con severos daños en su frente, y una Renault Kangoo fue alcanzada por el golpe final. Vidrios rotos, chapas retorcidas y bolsas de aire infladas completaban una terrorífica postal que rápidamente fue captada por las cámaras de seguridad y por la transmisión en vivo del canal Crónica, que registró el momento exacto del accidente.

Según los primeros datos, la camioneta circulaba por la 9 de Julio e ignoró el semáforo en rojo en la intersección con Independencia. Al cruzar, embistió de lleno al Fiat Uno y al Honda Civic. Tras el primer impacto, continuó su marcha descontrolada hasta chocar por alcance con una Kangoo que no tuvo forma de esquivar la tragedia. Pese a la magnitud del choque, el test de alcoholemia realizado a la conductora de la Renegade arrojó resultado negativo.

Las causas exactas del hecho aún son materia de investigación, pero la hipótesis principal apunta a una maniobra temeraria e imprudente. El SAME llegó con rapidez y asistió a cinco personas. Dos hombres fueron trasladados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía: uno con fuertes dolores en el pecho y hombro, el otro con una herida de consideración en una pierna.

Otros tres heridos -un hombre de 38 años y dos mujeres de 33 y 48- recibieron atención en el lugar y no requirieron traslado, aunque se encontraban visiblemente conmocionados. "Fue como una explosión. Me despertó el ruido. Salí a la ventana y vi gente gritando, autos destruidos. Pensé que había muertos", relató un vecino que vive frente a la escena. La circulación por la avenida 9 de Julio, en sentido hacia el sur, quedó completamente interrumpida durante horas. El tránsito debió ser desviado por Independencia y retomado por la calle Lima. El Metrobús, en cambio, no se vio afectado y pudo continuar operando con normalidad.