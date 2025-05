Terror en la vereda del hospital: intentaron secuestrar a un bebé de cinco meses en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia amaneció con un estremecedor relato que sacudió a la ciudad entera. Candela Navarro, una joven madre, denunció que intentaron secuestrar a su hijo de apenas cinco meses a plena luz del día, a metros de la entrada del Hospital Regional. El horror se desató tras una simple consulta médica en la guardia pediátrica: su bebé tenía fiebre y un cuadro gripal. La atención transcurrió con normalidad. Pero la pesadilla comenzó al salir del hospital. "Llevé a mi hijo a la guardia porque tenía fiebre desde la noche. Ya lo habían atendido y todo estaba bien. Cuando salí, le mandé un mensaje a mi papá para que viniera a buscarme", contó la mujer.

Como en esa zona es casi imposible estacionar, decidió caminar unos metros hasta la esquina, sin saber que esa decisión le pondría la vida de cabeza. "Tenía a mi hijo en una mano y el celular en la otra. Fue entonces cuando una camioneta negra con vidrios polarizados frenó frente a mí. Se abrió la puerta de atrás y un hombre con pasamontañas se abalanzó sobre nosotros. Me agarró al bebé del brazo. ¡Me lo quiso sacar!", relató con angustia.

El tiempo se congeló. Candela gritó, tiró el celular y la mochila, y se aferró desesperadamente a su hijo. "Tiré mi teléfono y la mochila, todo para poder agarrar a mi hijo. Por un momento casi que me lo sacan. Estuve ahí gritando, pero para mala suerte no veía nadie. Fue horrible". Por unos segundos eternos, parecía que el agresor ganaría. Pero entonces, como salido de la nada, apareció un ángel anónimo: "Un señor de unos 60 años, bajito, con una campera, empezó a gritar y vino corriendo a ayudarme".

Según relató Candela, en ese momento la "soltaron". "Fue ahí que me soltaron. Si no hubiese sido por él, yo no estaría contando esto", relató entre sollozos. El hombre logró espantar al atacante y frustró el intento de rapto. La camioneta negra se alejó rápidamente con al menos otras dos personas a bordo. En medio del forcejeo, el bebé sufrió golpes. "Lo lastimaron porque lo tiraron muy fuerte. Ahora tengo que volver a llevarlo a la guardia. Imaginate: salíamos de ahí porque se estaba recuperando, y termina herido en mis brazos por esto. Es una pesadilla", agregó. Candela aseguró que su padre intentó acceder a las cámaras de seguridad del hospital, pero se las negaron sin una denuncia formal. "Voy a ir a la Comisaría de la Mujer apenas llegue mi pareja de trabajar. No voy a dejar esto así. Podría haber terminado mucho peor", sostuvo.

Sobre el agresor, dio detalles claves: "Tenía un pasamontañas negro. Solo le vi los ojos, que eran oscuros, y era delgado. En la camioneta iban al menos dos personas más adelante. Era grande, negra, con vidrios muy oscuros. Capaz que si la veo de nuevo, la reconozco". El intento de secuestro frente al hospital encendió todas las alarmas. El caso ya generó indignación en redes sociales y entre vecinos, que exigen mayor seguridad en los alrededores del hospital y una investigación urgente. Lo que debería haber sido una visita médica de rutina se transformó en una escena de pánico. Y aunque esta vez el secuestro no se concretó, el miedo quedó sembrado.