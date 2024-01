Adorni y Petri hablaron sobre el crimen de Umma: "Estos asesinatos trágicos no pueden seguir ocurriendo"

El nombre de Umma Aguilera resuena en todos los medios y causa estupor en la sociedad luego de que se conociera la muerte de la nena de 9 años que fue baleada en la nuca cuando tres ladrones intentaron asaltar a su papá y robarle su auto en Lomas de Zamora, quien es el custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Nos queremos solidarizar con los papás de Umma por el asesinato trágico que no puede seguir ocurriendo en la República Argentina. Está claro que son ellos o nosotros, y está claro que no estamos dispuestos a convivir con estas lacras como venimos haciendo hasta ahora", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, quien además remarcó: "Los papás de Umma pertenecen a nuestra querida Policía Federal Argentina, así que un abrazo enorme para ellos en este terrible momento".

Además, aseguró: "Sabemos que no se puede seguir viviendo así. Siempre hablamos de un Estado que tiene que tener cada vez menos peso en algunos ámbitos de la vida de todos los argentinos, pero no así en seguridad, donde evidentemente tiene que tener máxima presencia".

Por su parte, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, afirmó en diálogo con Cadena 3 sobre el asesinato de la menor y manifestó que es importante repensar la reincidencia de la Argentina e incorporar un nuevo concepto para terminar con el delito.

"La reincidencia supone entre otras cosas que exista una condena firme, la reiterancia no importa la condena, sino la existencia de otros procesos por más que no hayan culminado y eso posibilita que peligrosos delincuentes pasen el proceso penal privados de la libertad y no cometiendo delitos", manifestó el funcionario, quien además se solidarizó con los allegados de Umma.

Además, se refirió a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y señaló que "van a apoyar las acciones del Ministerio de Seguridad" y remarcó que ya está previsto que puedan brindar apoyo en logística y transporte, aunque en este momento está trabado por varios elementos burocráticos previos que prácticamente lo impide.

Luis Petri

"No existe la posibilidad de lo que pasa en Ecuador donde se dictó un estado de excepción. No está prevista la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones vinculadas a la seguridad interior", aclaró. Petri también.

Por último, volvió a referirse al crimen de Umma y señaló la importancia de la modificación de la ley de defensa. "Las fuerzas armadas podrían acutar ante agresiones externas y otras, como las acciones terroristas (...) Esto ahora no está permitido y surge de un sesgo ideológico que marcó a las fuerzas armadas en la República Argentina y le restó y quitó capacidades a la hora de intervenir ante amenazas regionales, internacionales provocadas por el terrorismo", cerró Luis Petri.