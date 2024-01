Balacera y terror en Rosario: otra vez amenazan de muerte al gobernador Pullaro

Rosario se ha convertido en una ciudad plagada de balas y sangre. La activa búsqueda de bandas delincuenciales relacionadas con el narcotráfico hicieron escalar el número de ataques a civiles y lugares comunes que habitan los ciudadanos.

Las cartas de amenazas y los ataques sorpresas tienen al menos dos destinatarios: uno es el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el otro punto en la mira es la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro

Tanto Pullaro como la TOE, recibieron crudas amenazas que antecedieron a balaceras en diferentes puntos de la ciudad de Rosario. En la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero de 2024, hubo dos ataques, uno contra un colectivo de línea y el otro en un minishop de una estación de GNC.

En cuanto al primer ataque, parece sacado de una película de terror: fue a un colectivo que hacía punta de línea en el distrito sudoeste de la ciudad. Más precisamente la balacera estuvo dirigida a un colectivo de la línea interna 130; el chofer estaba dentro de la unidad cuando sucedió la secuencia alrededor de las 11.45 del lunes 22 de enero.

Así quedó el colectivo baleado

Cuenta el testigo que estaba sentado en la unidad cuando un hombre se acercó en bicicleta, portaba guantes y una pistola en la mano. Le dijo que abra la puerta para entregarle un papel que tenía en su mano; el colectivero se negó a abrir y temeroso se dirigió hasta el final del colectivo.

Fue allí cuando el sujeto disparó dos veces contra el transporte y después arrojó el papel con una terrible amenaza: "Pullaro, basta. Pabellón 1, 2, 3, 4 de Piñero. Turco Azum, 6 sur Coronda".

Amenaza a Pullaro

Sobre el autor, el Turco Azum, la policía rosarina lo tiene en la mira: se sabe que no actúa solo sino con su primo. La dupla es conocida como Roberto y Yalil Azum que están implicados jurídicamente por lavar dinero del narcotráfico para presuntamente regentear la barra brava de Newell's. Por esta misma causa, se los investiga por asociación ilícita.

La otra balacera sucedió tres horas después, a las 00.45. En esta oportunidad, los atacantes balearon una estación de servicio situada en Avellaneda y 27 de Febrero, en la zona oeste, donde únicamente se carga GNC.

Balearon un minishop y dejaron un amenazante mensaje

Allí se pudieron contabilizar seis disparos sin heridos. Tras el ataque se encontró una carta de amenaza, esta vez para los servicios especiales de la policía rosarina: "TOE dejen de molestar. Atte: Los Tripi".

La banda delictiva denominada como "Los Tripi" son conocidos por distribuir estupefacientes en la zona del Fonavi Parque Oeste donde coincidentemente está una sede de la TOE. Sobre el presunto líder de la banda, Iván Tripi, se sabe que tiene una pena de 7 años de prisión por formar parte de la banda delincuencial.

La respuesta de Pullaro ante las amenazas

Hace solo 48 horas, Pullaro hablaba con el medio Clarín y explicaba que hubo falta de gestión y analizaba que esa falta de gestión "hizo que la Policía y el Servicio Penitenciario se replieguen y que las organizaciones criminales tomaran el control de la calle y de las cárceles".

Además, contó: "Los edificios policiales están destruidos, los vehículos y móviles provinciales también, y la moral y la autoestima del personal estaba muy baja, porque hubo un gobierno que los maltrató durante cuatro años. Había solo 20 móviles operativos para cuidar a todos los rosarinos. Es grave eso".

El gobernador de Santa Fe, también confesó que "no tiene miedo" por las amenazas recibidas: "No siento miedo y estoy muy compenetrado con lo que estamos haciendo" y agregó: "Redoblamos la apuesta ante cada amenaza (...) Nosotros les vamos a demostrar a los narcos que el Estado pesa más que los criminales. No hay ninguna organización que le pueda ganar al Estado organizado. Ahora, si está desorganizado, lo bailan".