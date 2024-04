Amenaza de muerte a Di María: destapan la millonaria cifra que habrían cobrado los sicarios para cometer el crimen

La causa por intimidación a la familia del futbolista Ángel Di María sigue siendo investigada y cada vez se conocen detalles más escabrosos de la causa. Ahora se supo cuánto cobraron los sicarios: 4 millones de pesos, según el fiscal Pablo Socca.

La causa que lleva la unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación fue catalogada por Socca como una acción para infundir temor y generar conmoción en la población" puesto que los acusados sabían que nombrando a Di María y al gobernador Maximiliano Pullaro, tendrían "una enorme repercusión".

Ángel Di María

Sobre el caso se sabe que se actuó rápidamente porque el miércoles 3 de abril quedaron imputadas dos personas que habrían participado del hecho: Pablo Acotto y Sara Gutiérrez. Y, según Socca, serían parte de una banda de narcomenudeo que opera en las afueras de la ciudad de Rosario.

Ahora están siendo procesados por la justicia por intimidación a la familia del futbolista luego de que se los viera a través de una cámara de seguridad de una estación de servicio lindera al domicilio en calle Fuerza Aérea al 4200. Los acusados circulaban en un Renault Megane gris y desde allí realizaron varios disparos al aire y luego dejaron una nota en las inmediaciones del country Funes Hills Miraflores.

Country Funes Hills Miraflores

La nota en cuestión decía: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un familiar", empieza y sigue: "Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos". Este terrible hecho tuvo lugar el 25 de marzo y desde ese mismo momento se investiga la causa.

Minutos antes, Acotto y Gutiérrez fueron a cargar combustible en una estación de servicio en la Ruta 9 y Angelome. Las cámaras de seguridad de esa estación Puma, lograron registrar la chapa patente del auto Megane y es por eso que fue bastante rápido dar con el paradero de los intimidadores.

Maximiliano Pullaro

Sin embargo, hubo un detalle que hizo que la causa contra Acotto y Gutiérrez quede cada vez más firme. En el mismo video, se ve cómo a Acotto se le cae una bala 9 milímetros que horas después fue encontrada por un empleado y que se la entregó a la justicia como medio de prueba.

Cómo atraparon a Acotto y Gutiérrez

El procedimiento estuvo a cargo de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Unidad Operativa Rosario de la Policía Federal. Estos equipos investigaron y atraparon a los principales sospechosos del caso de intimidación a la familia de Di María.

Estaba todo preparado para la fuga: Acotto y Gutiérrez se habían hospedado en un departamento temporario para cometer el delito y luego fugarse sin dejar rastros.

Acotto y Gutiérrez

Ese lugar está ubicado en el centro de Rosario, más precisamente entre las calles Rioja y San Luis. Afuera del lugar los esperaba una camioneta que los llevaría lejos de la ciudad.

Sin embargo, afuera los esperaban autoridades policiales que no los dejaron escapar. En el departamento, los policías encontraron una pistola Bersa '22 y también la ropa que Gutiérrez había usado el día del crimen y que había quedado registrada en las cámaras de seguridad de la estación de servicio rosarina.