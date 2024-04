"Le dio un puntazo y patadas en la cabeza": desfiguró a su ex y le mandaba mensajes al hijo burlándose

Entre insultos, gritos y golpes de parte de los vecinos, la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a Juan Pablo Ferreira Colman, un albañil de 35 años, de nacionalidad paraguaya, que había atacado de forma brutal y despiadada a su ex pareja, Carolina Silvana Barrionuevo, de 45 años. El caso fue dado a conocer por el hijo de la víctima, quien a través de las redes sociales expuso al agresor con nombre y apellido, y había suplicado ayuda para encontrarlo, ya que en ese momento aún estaba prófugo.

Según contó el joven, su mamá fue atacada minutos después de la medianoche del domingo pasado por Ferreira Colman. "Ella es Carolina Silvana Barrionuevo, le dicen Vivi, es mi mama. Él es su pareja, juan Pablo Ferreira Colman, está prófugo. El domingo 31 de marzo del 2024 llegó borracho a la vereda de mi casa, aproximadamente a las 00:30, le dio un puntazo en la oreja con una cuchilla y patadas en la cabeza hasta dejarla inconsciente con convulsiones en el piso", detalló el hijo de la víctima.

A través de su cuenta personal de Facebook, el joven explicó que la mujer "está en estado crítico en el quirófano y él está prófugo". "Lo estamos buscando, ayúdenme a compartir así no le damos tiempo a que se escape, no tiene que caminar más en la calle", imploró y aclaró que todo ocurrió en el barrio La Loma, en la localidad de Gregorio de Laferrere. Junto a la publicación, el joven subió una serie de fotografías del acusado y de su madre con el rostro visiblemente desfigurado.

La mujer fue brutalmente atacada en su casa de Laferrere

Lo cierto es que el agresor fue detenido el lunes cerca del mediodía, luego de que varios vecinos lo reconocieran a metros de la esquina de Concejal José Pedro Gómez y Colegiales, a pocas cuadras de la casa de Barrionuevo, quien sigue internada en grave estado. "Apareció Juan Pablo Ferreira Colman, quien tuvo un intento de homicidio contra mí mamá. Gracias a todos los que me ayudaron, amigos y vecinos del barrio La Loma de Laferrere", compartió el hijo de la víctima.

Y sumó: "Mujeres no dejen que está clase de larvas las maltraten, valórense y hagan la denuncia a tiempo. Este tipo no mostró arrepiento en ningún momento, nos llamaba por teléfono, amenazaba a mis hermanos y se burlaba de la situación. Pero yo te aseguré que te íbamos a encontrar el día que me mandabas mensajes burlándote de lo que le hiciste a mí mamá y te cumplí, ahora vas a pagar". Según contó, Ferreira Colman y su mamá mantuvieron una relación durante alrededor de un año y medio.

se había separado del acusado unos días antes de la agresión

Sin embargo, la misma llegó a su fin debido a los reiterados episodios de violencia y celos de él para con ella. "No la dejaba ir al gimnasio. Las amigas de mi mamá me mandaron mensajes diciendo que ella había dejado porque el tipo era celoso y la amenazaba. Tampoco la dejaba ir a la iglesia y la última vez que fue, la golpeó", relató el hijo de la víctima en diálogo con el medio Primer Plano Online. De acuerdo al observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", en Argentina hubo 49 femicidios entre el 1 de febrero y el 29 de febrero de 2024. La cifra representa un crimen cada 29 horas. Además, se contabilizaron 48 intentos de femicidio y 7 intentos de femicidios vinculados.