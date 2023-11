Amenazas y disparos: denunciaron al equipo del marido de Nicole por atacar "a balazos" el auto de un rival

Los antecedentes violentos de Manu Urcera, el piloto y flamante marido de Nicole Neumann, podrían jugarle en contra en la investigación que la Justicia argentina comenzó sobre el auto de su par Leonel Pernía, ganador el último sábado de la categoría Clase 3 del Turismo Nacional, luego de que denunciaran que el vehículo recibió dos disparos antes de la largada definitoria tras recibir amenazas con un arma de fuego por parte de un auxiliar del esposo de la modelo, apodado "Goma".

Según denunciaron en el equipo ganador, mientras los técnicos acomodaban en el "cajón" los autos para la largada, Mauro García, director de la escudería ganadora, recibió empujones y amenazas por parte de su par de la escudería de Urcera, que derivaron en una acalorada discusión, según afirmaron testigos del hecho.

Esto se profundizó tras la victoria, cuando el apodado "Goma" se acercó al lugar donde los técnicos del Automóvil Club Argentino (ACA) revisaban el auto ganador para constatar que haya corrido en los parámetros legales.

Según los denunciantes, allí fue que mostraron armas de fuego para "amedrentar" a quienes estaban visiblemente enojados por la derrota. Así continuó la trifulca hasta que cargaron el coche ganador a un remolque que partió rumbo a Pergamino.

Ya en Viedma los peritos habían encontrado un orificio similar al de una bala, aunque cuando hicieron las revisiones en la ciudad bonaerense encontraron otro más que, en este caso, había dejado al proyectil utilizado alojado en el radiador del vehículo, lo que motivó una nueva denuncia judicial.

Las marcas de presuntos balazos que recibió el auto de Leonel Pernía.

En un comunicado firmado por el presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), Emanuel Moriatis, reconocieron que ante estos hechos "la Justicia ha tomado la intervención correspondiente". "La Comisión Directiva desea expresar su profunda preocupación y compromiso con el esclarecimiento de los hechos. La institución se encuentra plenamente dispuesta a colaborar activamente con las autoridades y utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que la investigación llegue a buen puerto", revelaron. "Con la convicción de que la prudencia y el respeto por los tiempos judiciales son fundamentales para la dilucidación de la verdad, se optará por el silencio institucional hasta tanto medie un desarrollo relevante en el proceso", agregaron.

Las marcas de presuntos balazos que recibió el auto de Leonel Pernía.

Ante esta confirmación, el piloto Pernía también brindó una conferencia de prensa donde emitió un mensaje al respecto y afirmó que "después de la carrera en el auto se encontró, en la técnica, lo que parecía un disparo de bala, por lo cual se efectuó la denuncia ni bien el equipo llegó a Pergamino". "Se constató mediante un perito que no sólo había un perito, sino que eran dos, de los cuales uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal, en alguna parte del radiador. Tampoco quiero entrar en detalles porque sería imprudente de mi parte", acusó Pernía. "Obviamente como piloto y como persona, me tiene muy shockeado porque amo este deporte, porque es un deporte al cual siempre lo vi con una pureza como tiene que ser y duele que haya pasado, pero somos todos parte de esto. Así que lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la Justicia y que se llegue a la verdad de esto, para el bien de todos. Así que, sin más, muchas gracias por estar acá y que se haga justicia", pidió.

Las marcas de presuntos balazos que recibió el auto de Leonel Pernía.

Los violentos antecedentes de Manu Urcera

Los antecedentes sobre actitudes violentas por parte de Urcera abundan en su corto historial como piloto y mediático. Su nombre fue mencionado por Indiana Cubero, la hija mayor de la modelo, quien hasta llegó a grabar los insultos que el actual marido de su mamá le lanzó. Cabe recordar que la adolescente lleva un año viviendo con su padre Fabián Cubero por esto.

También a fines de abril había protagonizado otro escándalo cuando le dio un golpe de puño a un fanático del automovilismo que lo habría insultado bajo el mote de "cornudo". Según los testigos del hecho, la violencia de la piña fue tal, que lo sentó en el suelo de lo fuerte que fue el golpe. "El aficionado al caer al piso habría pegado con su cabeza sobre superficie filosa", reveló en aquel entonces el periodista de Diario Popular Carlos Saavedra.

Leonel Pernía con su trofeo de campeón.

Las referencias de Urcera también tocan puntos respecto al maltrato psicológico contra mujeres, en particular a su ex Lola Bezerra. Según contó la ex vedette Sandra Villarruel, el piloto "le decía que tenía que tener los abdominales marcados, que tenía la cola floja y la mandaba al gimnasio". En la versión ella aseguraba que le pedía a su amiga y compañera que "se olvide y que no escuche eso".

Ahora resta que la Justicia, que ya tomó cartas en el asunto, avance en la investigación. Mientras tanto, el recién casado quedará otra vez en el centro de la escena, con los ojos de la exposición pública posados en él y su comportamiento.