Apareció Yésica Cuevas, tras 11 días desaparecida: había inventado que estaba embarazada de trillizos

La trama de misterio que había despertado el 29 de enero cuando desapareció Yésica Natalia Cuevas de 42 años terminó la tarde de este viernes. La mujer que había fingido a su actual pareja, Javier Balmaceda, estar embarazada de trillizos, estaba en la casa de su ex pareja en Berazategui, precisamente en calle 110A, entre 11 y 12. Tras ser encontrada, fue a declarar a la Comisaría 1ra de esa localidad. Se había ido a la farmacia, había sido el testimonio de Margarita, su mamá.

Durante toda la causa encarada por los fiscales Cristian Granados y Daniel Ichazo del departamento judicial de Quilmes, nunca se sospechó de Balmaceda, quien en las últimas horas había entregado su teléfono celular de forma voluntaria para que sea peritado. Sí creían que él también era una víctima de una mentira mucho más grande que se reveló cada vez más mientras avanzaba la investigación.

Las autoridades del hospital Evita Pueblo fueron las primeras que negaron haber tenido alguna paciente con ese nombre, como ella aseguraba. De hecho, descartaron que la mujer tuviera que someterse a una cesárea ese día en el establecimiento, como había precisado antes de desaparecer: en la historia clínica, en manos del fiscal, no figuraba ningún control previo de embarazo y tampoco un diagnóstico de esa naturaleza.

Como si esto fuera poco, un obstetra que atendió a la mujer el año pasado en dos oportunidades declaró que "nunca" pudo comprobar que ella estuviera embarazada y un médico también se presentó ante la Justicia y advirtió que ella no estaba gestando, y que le pidió un "certificado trucho". "En julio pasado, la mujer fue a ver a un médico y lo quiso negociar para que le dé un certificado de que estaba embarazada cuando no lo estaba", advirtieron fuentes del caso.

Yésica Natalia Cuevas estaba desaparecida desde el 29 de enero y estaba en la casa del ex.

"Está desconcertado. No entiende por qué la mentira, dijo que nunca entró con ella al médico y que ahora se da cuenta de por qué cuando le tocaba la panza no había movimientos de un bebé, como suele pasar", advirtieron fuentes cercanas a Balmaceda. La mentira de pareja no sólo fue esa. También, en el lapso previo que estuvieron separados, se fue con otra persona.

Según contó la madre, su hija había salido con un kiosquero, con el que habrían planeado irse a vivir juntos cuando estaba distanciada de Balmaceda. La jubilada había revelado que se trataba del ex jefe de Yésica, quien fue su amante y de quien se separó cuando volvió con su actual pareja. De acuerdo con TN, una vecina, amiga de la desaparecida, también habló de la relación de Yésica con su amante y contó que cuando ella regresó con su actual pareja, el kiosquero la amenazó diciéndole: "Si no sos mía, no serás de nadie". Por suerte en relación a estas amenazas, la casa donde apareció Cuevas no era la casa de este ex, sino de uno anterior con el que no había tenido este tipo de episodios violentos.

La mujer le había dicho a su mamá que iba a pasar por la farmacia

Yésica había salido de la casa de su madre en 128 y 12 de Berazategui el 29 de enero. La progenitora contó que a las 14:30 de aquel lunes iba a pasar "su compañero para llevarla al Evita Pueblo para dar a luz". Dicho y hecho, su pareja la fue a buscar a la casa de su suegra cerca de las 9:30 de la mañana del lunes para asistir al Hospital Evita Pueblo, pero no la encontró. También aclaró que tampoco la hallaron en la farmacia ni en centros de salud cercanos.

Los investigadores primero analizaron las cámaras de seguridad de la zona y confirmaron la salida de una persona con apariencia y vestimenta similar a la de Cuevas, que fue desde la casa de su madre en dirección a la farmacia. Luego, registraron los datos de la tarjeta SUBE de la víctima y descubrieron que hubo movimientos en las últimas horas. Según se precisó, la mujer de 42 años viajó desde el Pato hacia la Ciudad de Buenos Aires tras su desaparición.

El tercer foco de investigación recayó en el teléfono de la mujer, ya que no se lo llevó cuando salió y quedó en manos de la Justicia. "Estoy nerviosa porque se viene la fecha. Ya sabemos que van a ser dos varones y una nena", rezaba uno de los últimos mensajes que Yésica le había mandado a una de las pocas amiga que frecuentaba, ya que su entorno advirtió que la mujer se había distanciado al quedar "embarazada" de gran parte de su círculo de amistad.