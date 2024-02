Pánico y locura en la ruta 7: persiguió a un auto, lo chocó y terminó huyendo con el otro chofer colgado

Una discusión de tránsito entre el conductor de un Volkswagen Gol blanco y un camionero terminó de la peor manera, aunque con todos los involucrados ilesos. Ambos vehículos circulaban en la ruta 7 a la altura de General Levalle, al sur de la provincia de Córdoba, cuando el más pequeño pasó al rodado más grande y le lanzó la frase "comprate un avión". Esto despertó la ira del otro chofer, quien soltó el acoplado, persiguió a la familia que iba en el otro vehículo, los chocó y se dio a la fuga, sin saber que iba con Antonio colgado. El camión quedó secuestrado y el dueño a disposición de las autoridades del lugar.

Si bien el hecho se viralizó a partir de un video en internet, este ocurrió hace siete días, en la noche del viernes 2 de febrero. Si bien el vehículo del agresor quedó secuestrado y es información pública, los abogados de Antonio y su familia no precisaron si este está detenido por lo que ocurrió. "Gracias a dios estamos bien, la podemos contar", aseguró Soledad, la pareja del conductor del Volkswagen, ante Telefe Noticias. "Esperamos información que cualquiera pueda aportar, la familia somos querellantes de la causa", añadió, antes de remarcar que la causa se tramita en la ciudad cordobesa de Vicuña Mackenna.

"Estábamos esperando el paso de dos trenes -ida y vuelta- estaban las barreras bajas, se demoró bastante, y el camión nos hacía señales de luces y tocaba bocina, es más se bajó y empezó a decir cosas", rememoró Antonio ante la señal televisiva. El hombre de 33 años le había tocado la bocina de forma insistente para lograr avanzar. "Cuando levantaron las barreras, salió a toda furia y fue a enganchar un acoplado que estaba frente a un hotel de paso", añadió

Ahí fue cuando el auto lo pasó y le lanzó la frase respecto a comprarse un aeroplano que despertó la ira del camionero. "Pero no hubo un insulto ni nada", aclaró Antonio. Esto no le importó al agresor, quien dejó abandonado su acoplado allí para poder alcanzar al auto. De esto recién se dieron cuenta minutos después, cuando lo vieron llegar por el espejo retrovisor. "Se nos pegó a la cola del auto, nos sobrepasó muy cerca, se nos puso adelante y ahí aceleraba y desaceleraba, mientras hacía zigzag en la ruta", describió el agredido.

El auto en el que viajaban Antonio, Soledad y Luis y que fue embestido por un camión en General Lavalle, al sur de Córdoba.

"Hay un camión que viene jugando enfrente mío, me da paso, me gira, o sea, vengo con mi familia, me va a matar, acelera adelante, no sé qué quiere", afirma Soledad en el video viralizado, el cual se puede escuchar a la familia preocupada por la situación, ya que el camión no tenía ningún tipo de patente visible. También se ve cuando frena sobre un costado y empieza a doblar para poder chocarlo de frente. "Te va a girar, el tipo te va a girar", le advierte la mujer. "Sí, lo sé", contesta su marido.

Cuando el conductor intentó pasarlo, el camionero lo embistió en la parte lateral trasera derecha de su auto, justo donde iba Luis, el hijo de la pareja. "¡El nene! Es que me chocó el señor, me chocó", se oye por parte de la mujer. Aunque lo salido de una película de acción recién empezaba, porque Antonio se subió a la parte trasera del camión para viajar allí cinco kilómetros para identificar al agresor. Eso no se ve en el video, ya que este termina con Soledad y el grito del nombre de su marido, mientras este se pierde en el oscuro horizonte.

El momento en el que el camionero da la vuelta para embestir al vehículo en General Lavalle, al sur de Córdoba.

"Estoy cinco kilómetros colgado de la cola hasta que el camión frena y cruza las vías del tren, en ese momento me tiro -muestra los golpes a cámara- e identifico la patente del acoplado que dejó abandonado para ir por nosotros", sumó Antonio a Telefe. "Me caigo del camión, me arrastra y cuando él ve que estoy en el piso, frena y da marcha atrás para chocarme nuevamente, quería pasarme por encima, me escondo debajo del acoplado", precisó

Consultado por la decisión que tomó, Antonio indicó que no pensó lo que hizo y que todo fue una reacción para "buscar la información" del vehículo. Además lamentó que el chofer nunca se bajó, porque por lo menos esperaba "irse a las manos" con él.