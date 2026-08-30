Así fue la detención de Callejero Fino en Tigre por circular sin patente y con un arma

Se conocieron las imágenes del momento en que Callejero Fino fue detenido en Tigre, luego de ser interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense mientras circulaba en una camioneta sin patente y con un arma dentro del vehículo.

En el video, registrado por cámaras de seguridad, se observa la secuencia del operativo: los efectivos frenan la Volkswagen Amarok, hacen descender a sus ocupantes y mantienen al músico frente al personal policial mientras se desarrolla el procedimiento.

El episodio ocurrió en la zona de Italia y la ruta 27. Al momento del control, el cantante viajaba junto a otro hombre, identificado como S. J. R., de 27 años. La ausencia de la patente motivó la intervención policial y la posterior inspección del vehículo.

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Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida , que fue secuestrada junto con la camioneta y 12 municiones. A raíz del hallazgo, tanto Callejero Fino como su acompañante quedaron detenidos e imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez.

En medio del procedimiento, el artista explicó que se dirigía a una quinta de la zona para participar del cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, el operativo terminó con ambos ocupantes de la camioneta detenidos.

El video es elocuente. Con el correr de la secuencia, los efectivos rodean la camioneta y hacen descender a sus ocupantes. Callejero Fino, vestido con una remera blanca y un pantalón claro, aparece junto al vehículo mientras los agentes continúan con el operativo. Posteriormente, un móvil policial arriba al lugar para reforzar el procedimiento y se lo lleva detenido .

Callejero Fino

Al advertir que sería detenido, el cantante reaccionó con una frase de preocupación: " Me quiero matar ", dijo. No es la primera vez que Simón Natanael Alvarenga (tal es el nombre real del músico) tiene problemas con la ley, ya que tuvo una condena a cinco años de prisión y luego obtuvo el beneficio de arresto domiciliario.

Tanto Alvarenga como el joven que viajaba con él fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez.