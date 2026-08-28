¿Se viene la Tormenta de Santa Rosa? Estas 4 películas son el plan perfecto para el finde

Si el pronóstico anuncia tormenta, hay un plan que nunca falla: manta de Nepal (diría la China Suárez), algo rico para comer y una buena película. Y aprovechando la clásica llegada de la Tormenta de Santa Rosa, te proponemos cuatro películas donde el clima, la naturaleza y la sensación de estar frente a algo mucho más grande que nosotros tienen un papel fundamental y nos va a transportar por unas horas a una ficción que es casi realidad.

Una tormenta perfecta - HBOMAX

Si hablamos de tormentas, pocas películas resultan tan justas y apropiadas como lo es "Una tormenta perfecta". Protagonizada por George Clooney y Mark Wahlberg, esta historia basada en hechos reales sigue a una tripulación que se enfrenta a condiciones meteorológicas devastadoras en alta mar. Olas gigantes, viento, peligro y una lucha constante contra la naturaleza hacen que sea una película perfecta para acompañar una noche de tormenta.

Horas contadas - Disney +

Una de esas películas ideales para mirar mientras afuera se escucha la lluvia, es Horas contadas combina acción, supervivencia y una situación límite en medio del mar. La tensión crece a medida que los protagonistas deben enfrentarse a condiciones cada vez más extremas, es sin dudas una excelente opción para quienes disfrutan de las historias de supervivencia y de esas películas que hacen sentir que estamos también a bordo.

La última ola - Netflix

Para quienes buscan algo diferente, recomiendo La última Ola, una película australiana que mezcla drama, misterio y elementos sobrenaturales con una serie de fenómenos climáticos extraños comienza a alterar la vida cotidiana y, poco a poco, la historia adquiere una atmósfera inquietante y misteriosa. Ideal para quienes prefieren que la tormenta no sea solamente un fenómeno meteorológico, sino también el comienzo de algo mucho más perturbador y loco.

Atormentado - Prime video, Netflix

Y cierro la selección con una de mis recomendaciones favoritas: Atormentado (Take Shelter), protagonizada por Michael Shannon y Jessica Chastain. La película sigue a un hombre que comienza a tener visiones aterradoras de una tormenta apocalíptica. Lo interesante es que nunca queda del todo claro si lo que está viendo es una premonición, una amenaza real o algo que ocurre dentro de su propia mente. Más que una película sobre una tormenta, es un intenso thriller psicológico sobre el miedo, la incertidumbre y la necesidad de proteger a quienes amamos.

Atormentado (Take Shelter)

Ya tienes el plan perfecto para la Tormenta de Santa Rosa. Si este fin de semana la lluvia y el viento nos invitan a quedarnos en casa, estas cuatro películas pueden ser el programa perfecto para que no te mojes: Una tormenta perfecta para enfrentarnos a la furia del mar; Horas contadas para vivir una historia de supervivencia; La última ola para entrar en un terreno misterioso y sobrenatural y Atormentado para terminar con una historia que nos hará preguntarnos qué es real y qué no. Porque si afuera se viene la tormenta... ¿qué mejor que disfrutarla desde el sillón?