"Fue hermoso mientras duró": el triste mensaje del restaurante Santa Evita para anunciar que el 30 de septiembre cierra

En el marco de una Argentina en la cual desde que asumió el presidente Javier Milei se perdieron más de 30 mil pymes, el restaurante Santa Evita de Julián Álvarez 1479 en el barrio porteño de Palermo anunció el cierre definitivo de sus puertas a partir del 30 de septiembre e invitó a la comunidad que los acompañó durante los ocho años de su existencia a que los visiten en este último mes, en el cual habrá shows y sorpresas. La pareja de dueños continuará con la franquicia con la cocina puertas adentro. "Fue hermoso mientras duró. Gracias a todos y a todas porque esto, que no vamos a olvidarnos más, lo construimos juntos", señalaron.

"Sí, compañeros, compañeras. Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está por cumplir ocho años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 de septiembre", anunciaron desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) del restaurante. La publicación estuvo encabezada por un flyer con caras de Eva Perón y la contundente frase "Cerramos. Fue Milei".

Sí, compañeros, compañeras. Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está por cumplir 8 años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 DE SEPTIEMBRE.

(Hilo 👇) pic.twitter.com/TkW0znr2lB — El Santa Evita (@elsantaevita) August 28, 2026

Más allá de la triste noticia, también le dieron mucho empuje al último mes en el que se va a poder disfrutar su "cocina argentina". "Fueron ocho años difíciles pero hermosos en los que hicimos lo que más nos gusta: dar de comer, hacerle cosquillas a los sentidos. Pero como no se puede ser feliz en soledad, y tenemos el deseo de disfrutar mucho este último mes, queremos volver a verlos una vez más", invitaron.

"Vamos a estar llenos de eventos. Van a poder venir a muchos shows del Santa Cultural. Van a tener la oportunidad de comer por última vez el locro del Gonza, el histórico flan de Flor o clásicos de otros tiempos. Y agárrense porque va a haber sorpresas de todo tipo", adelantaron. "También, durante septiembre, ustedes van a poder llevarse algunos de nuestros platos a casa y que estos sabores duren un poco más", agregaron en la publicación.

A comienzos del 2025 empezó una caída del consumo que no dejó de hundirse en ningún momento

"El Santa Evita cierra pero sigue latiendo en nuestro corazón el deseo de darles de comer, de compartir música, de seguir unidos en comunidad. Así que ya estamos pensando cómo hacemos para que, en menos de lo que canta un gallo, podamos volver a ofrecerles todo esto y más. Hasta el 30 de septiembre, juntémonos a comer, a celebrarnos, a abrazarnos y darnos besos", se despidieron.

En el marco del triste anuncio, BigBang habló con Florencia Barrientos Paz, una de las dueñas del boliche junto a su pareja Gonzalo Alderete Pagés, quien relató la dureza de los últimos años y profundizó un poco más sobre el difícil camino que transitaron para llegar al cierre. Una historia que se repite todos los días en miles de pymes que padecen la recesión y el ajuste de primera mano.

Gonzalo Alderete Pagés y Florencia Barrientos Paz anunciaron el cierre de su restaurante Santa Evita.

¿Cómo fue el último tramo del negocio desde que asumió Javier Milei?

- Nos pasó lo mismo que nos cuentan muchos colegas. Lo mismo que les pasó a muchos restaurantes y les está por pasar también. A comienzos del 2025 empezó una caída del consumo que no dejó de hundirse en ningún momento. Es desde público conocimiento y no deja de afectar a un montón de comercios y a un montón de rubros. El gastronómico está muy afectado, pero no somos los únicos.

En este contexto hicimos millones de cosas para atravesar ese momento. Hicimos menúes populares a bajos precios, inventamos eventos que trajeran a más gente, mantuvimos nuestra carta por debajo de la inflación, pero igual cada vez era menos gente la que podía darse el lujo de salir a comer afuera, y sigue siendo muy complicado que la gente decida gastar plata sentándose en una mesa de un restaurante a venir a disfrutar. Esos son lujos a esta altura. La gente no tiene plata para eso ya.

Vamos a cocinar para los clientes que nos conocen, para la gente que quiera seguir comprando nuestra comida, mientras pensamos de qué manera nos rearmamos para afuera

Nos endeudamos, nos achicamos. Tanto mi marido como yo, que somos los dueños, trabajamos 12 horas por día, pero la cantidad de cubiertos por mes siguió cayendo y cayendo y eso no paró, y hoy ya no encontramos la manera de mantenernos a flote. La caída no para de profundizarse y lo peor de todo es que no hay ninguna acción que tome el Gobierno que nos genere alguna esperanza de recuperación. Esto es así y no se sabe cuándo va a dejar de ser así. Eso es lo más triste de todo.

¿Qué sorpresas va a haber este último mes?

- No somos un restaurante cualquiera, somos un restaurante que generó una comunidad. En ese sentido queremos recibir a esa comunidad para poder despedirnos con alegría. Yo sé que es difícil esta cosa de estar como velando un proyecto, porque durante ocho años le hemos puesto mucho amor y mucho más. Entonces es difícil no pensar que esto es doloroso y que solo sea un festejo. No va a ser así. Es una mezcla de sensaciones entre el dolor de la despedida y la alegría de haber vivido acá adentro todo lo que vivimos, de haber compartido con nuestra gente todo lo que compartimos, de haber conocido gente, armado shows, cocinado, discutido. Todo eso lo queremos festejar de muchas formas en este septiembre.

El restaurante Santa Evita de Palermo anunció su cierre y no dudó en asegurar que el responsable "fue Milei".

Vamos a tener muchos shows de algunos de los cantantes que ya cantaron y otros nuevos que van a venir. Tenemos un lindo cronograma de actividades para que podamos despedir al Santa con el amor y la alegría que se merece. Vamos a hacer un paseo por la carta y todas las propuestas gastronómicas que no están en carta actualmente, pero que en algún momento estuvieron. Vamos a despedirlo con la mayor de las alegrías.

¿Cómo va a seguir la vida laboral?

- Nuestra decisión es parar un poco la pelota para repensar. Estamos armando una cocina puertas adentro y vamos a pensar un poco cómo volver. Vamos a cocinar para los clientes que nos conocen, para la gente que quiera seguir comprando nuestra comida, mientras pensamos de qué manera nos rearmamos para afuera, porque la realidad es que eso todavía no lo tenemos muy claro. Hay que estudiarlo con detenimiento. Las redes del restaurante van a ir sacando esa información a medida que va pasando el mes de septiembre, tanto de los eventos como del futuro del proyecto.