Horror en Tucumán: un alumno llevó un arma a la escuela y disparó dentro del aula

Un episodio de horror sacudió a la comunidad educativa de San Miguel de Tucumán. Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a la Escuela Congreso de Tucumán y, durante una clase, efectuó un disparo dentro del aula.

El balazo impactó contra una pared por lo que no hubo alumnos ni docentes heridos, pero el estruendo interrumpió la jornada escolar y dejó a toda la comunidad educativa frente a una escena de horror: un arma cargada dentro de un salón y un adolescente manipulándola delante de sus compañeros.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 14.30 y, según las primeras informaciones, el estudiante había llevado el arma desde su domicilio y el disparo se produjo mientras la manipulaba. Imágenes que comenzaron a circular entre los alumnos muestran claramente el momento previo, cuando el adolescente colocaba balas en el tambor antes de que se produjera la detonación.

Un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y se le escapó un tiro

El profesor que dictaba la clase de Historia se sorprendió por el ruido y, en un primer momento, creyó que se trataba de un petardo. Poco después, el director del establecimiento alertó a la Policía y el adolescente fue entregado a sus padres, mientras avanza la investigación judicial.

José Soria, vicedirector de la escuela, explicó ante medios locales: "Ayer (por el martes) en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también".

El directivo advirtió que, aunque no hubo lesiones físicas, el impacto emocional puede ser profundo: "Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución".

La foto del impacto de bala

Soria también explicó cómo continuará el proceso dentro de la escuela: "En este caso el protocolo solicita la intervención de la Justicia y de la Policía. El alumno hoy está con un proceso judicial . En la escuela, una vez que ese proceso judicial de alguna manera tenga resolución, nosotros vamos a trabajar con el acuerdo escolar de convivencia que poseen todas las escuelas de la provincia. Es una situación de gravedad, pero en el consejo, que está integrado por el equipo directivo, un papá, un alumno, un preceptor, un secretario, ahí se va a tomar la resolución concreta".

El subjefe de la Policía de Tucumán, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, confirmó que el menor fue identificado y que reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su casa: "Un menor de edad, de 14 años, había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie", señaló el jefe policial en diálogo con Cadena 3.

Montaldo: "Algunos quieren llamar la atención"

La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, intentó llevar tranquilidad a las familias y confirmó que el equipo ministerial intervino para contener a los estudiantes, los docentes y el resto del personal. La funcionaria señaló que el adolescente regresó a su domicilio esa misma noche y que se analizará cuándo será oportuno evaluar su reintegro a las aulas. También remarcó que se trataría de un caso excepcional y aislado.

Un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y se le escapó un tiro