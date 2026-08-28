Magui Bravi del estreno de Lo Malo del Amor a la crisis post separación: "No sé chonguear"

Los últimos tiempos de la carrera de Magui Bravi fueron de una transformación absoluta, que la llevaron de lucirse como bailarina y conductora a alcanzar grandes logros en el mundo del cine, tanto como actriz como productora. Estos grandes cambios en su vida también tuvieron la repercusión personal que la llevaron a estar soltera por primera vez en 22 años, luego de separarse tras 16 de Octavio Cattaneo, el padre de su hijo Galileo nacido en 2024.

Este nuevo rol más involucrado en el mundo cinematográfico la colocó en un lugar de privilegio, en el sentido de que puede trabajar, lucirse y hasta conseguir trabajo a colegas en una industria que está muy golpeada por la realidad económica del país y las transformaciones que llegaron con los mundos de las plataformas. Su próximo estreno es Lo Malo del Amor, que llega al Cine Gaumont este 17 de septiembre.

Lo Malo del Amor, de Nico Capelli, con Nicolás Pauls, Magui Bravi y Pilar Fridman.

La comedia romántica dirigida por Nico Capelli la tiene como protagonista junto a Nicolás Pauls y Pilar Fridman. Se trata de "una historia íntima sobre las contradicciones de los vínculos afectivos, el deseo y las heridas que permanecen después de una ruptura", que justo la actriz filmó en el medio de que se desarrollaba su propia crisis de pareja, que derivó en una separación y una mudanza que hasta la afectó físicamente, con una dermatitis que se le manifestó producto del estrés.

En diálogo con BigBang , Bravi recordó lo que le costó demostrar que no era solo una bailarina y se emocionó al repasar su carrera hasta llegar a una actualidad, en donde es premiada internacionalmente como actriz, como le sucedió de manera reciente con Hot Line, en donde fue reconocida en festivales de Suecia y Japón. Además, reconoció que tras tantos años en pareja la soltería le es extraña. "No sé chonguear", advirtió.

Tuve primero una relación de seis años y después la relación con Octavio de 16. Toda mi vida estuve de novia

¿Con qué se va a encontrar el público que vaya a ver Lo Malo del Amor?

- Es una comedia romántica que creo que les va a gustar mucho. Cuenta la historia del personaje de Nico Pauls -voy a hablar en criollo- que se manda algunos mocos con algunas chicas. Y Lo malo del Amor, en este caso, tiene que ver con esas cosas que hacemos para tapar el vacío que nos deja otra persona. Las abuelas decían 'un clavo saca otro clavo', ¿pero qué pasa con el clavo nuevo que viene a ocupar ese lugar y que por ahí no es realmente el lugar que vos querés que ocupe, sino que estás tapando algo que no que no pudiste sanar? Y ahí es cuando él empieza a hacer cualquiera y a lo largo de la película vamos a ver si él como hombre logra cambiar o no.

Justamente te tocó firmar esta peli en el medio de lo que fue tu crisis con tu ex pareja, ¿cómo afectó -si es que lo hizo- la realización de esta ficción, que habla tanto de desencuentros amorosos, en tu vida personal?

- Yo viví toda la vida en pareja, esa es una realidad. Tuve primero una relación de seis años y después la relación con Octavio de 16. Toda mi vida estuve de novia y si bien nosotros tuvimos ahí un impás cuando él se fue a vivir a Madrid, después volvimos e hicimos una familia. Justo me tocó filmar en plena crisis. Eso es tal cual porque uno no se separa de un día para el otro. Si bien yo me separé hace ocho meses, fue un proceso. La peli habla un poco de separaciones y de nuevas relaciones y cómo uno encara cuando se queda enganchado con la pareja anterior. No puedo relacionarlo con esto, pero creo que todas las separaciones son difíciles, son dolorosas y una hace lo que puede, sobre todo si tenés hijos. Empezás a buscar otra dinámica familiar para trabajar, es más difícil. Una cosa es cuando viven todos en una misma casa, cuando no es otra vida, es la vida de padres separados.

Magui Bravi en Lo Malo del Amor.

Hace poco te animaste a contar cómo te había afectado la separación en términos de salud con esta dermatitis que te apareció. Como que atravesaste -o atravesás- un duelo cargado de muchos aprendizajes.

- Descubrí que la dermatitis tenía un trasfondo de estrés muy al final del proceso. Al principio solamente había visto dermatólogos y cuando llegaron los estudios de sangre para mi médica de cabecera, descubrimos que había un fondo mucho más complejo que tiene que ver con el estrés y, obviamente, el estrés que lleva, ya de por sí una mudanza. Pero creo que cualquier mamá soltera va a entenderlo: mudarte sola con tu bebé de dos años o dos años y medio es súper difícil. Por lo menos en mi caso yo me encontraba a la noche preguntándome: "¿si pasa algo qué hago? Porque estoy sola en esta casa con él y soy madre primeriza". No es que esté dando excusas, pero me estresé al mil.

O sea, cuando mi médico vio los estudios me dijo "ah, estás en guerra". En supervivencia, le llaman ellos, y eso hace que cualquier cosa que tengas -a mí me pegó por la dermatitis- sea muy difícil de curar porque tu cuerpo está curando otra cosa, está tratando de mantenerte al día a día y por ahí la piel es lo último de lo que se ocupa. Y me costó mucho curarme. Es más, hoy sigo todavía con cremitas para la cara y demás. Pero sí, creo que toda separación por algún lado del cuerpo habla. De hecho cuando subí ese video un montón de chicas me contaron que les pasó algo parecido cuando se separaron. También tiene que ver con que son parejas muy largas, con las que una está acostumbrada a convivir, con la mudanza, la casa nueva, estar sola. Todo el día a día cambia, tu rutina cambia y tu cuerpo por algún lado habla.

Cualquier mamá soltera va a entenderlo: mudarte sola con tu bebé de dos años o dos años y medio es súper difícil

Estuviste toda tu vida en pareja, ahora estás soltera. ¿Cómo vivís la soltería por primera vez en 22 años? Más allá de que tenés toda la atención puesta en Galileo.

- Rarísimo porque yo no sé chonguear, sería la frase. No sé cómo se hace, no entiendo mucho las relaciones de hoy y yo medio que funciono como novia, que es lo que hice toda la vida. Y hoy las relaciones son mucho más efímeras, son mucho más que a la primera de cambio que preguntaste "ché, ¿cómo estás?", ya es como que te querés casar. Y no, de repente sólo preguntaste eso. Así que estoy como aggiornándome a cómo se manejan las cosas hoy, a cómo está el mercado, como le dicen mis amigas, que está terrible. Y a ubicar la vara, como le dicen, qué es lo que querés, qué es lo que no. Y armando esa lista de cosas que busco en la otra persona, está complicado, está difícil esto.

Desde el vamos tenés una vara de madre, que antes no tenías.

- Claro, yo ya vengo con el combo, eso es así, y mi hijo tiene prioridad. De repente tengo dos días libres a la semana y, si no te amoldás, nos vimos en Disney. No hay chance, es así. Es una dinámica distinta, no es que tengo 20 y en cualquier momento puedo salir. No, tengo una dinámica familiar armada.

Magui Bravi junto a su bebé Galileo.

Vinculando a Lo Malo del Amor, con la próxima pareja que tengas vas a tener en cuenta no transmitirle todo el bagaje de la relación anterior como cuentan en la peli.

- Totalmente, creo que es borrón y cuenta nueva, no hay que transmitir nada, es la única manera. Aparte, a mi edad, yo creo que la gente no sé cuánto puede llegar a cambiar. Tenés que encontrar a alguien que ya esté bien moldeado.

Estrenar una peli en medio de la crisis que atraviesa el cine nacional a veces suena hasta épico, ¿cómo percibís vos el mercado y la industria?

- Yo soy una agradecida de la vida porque tengo un momento muy particular en mi carrera. Es el quinto estreno del año Lo Malo del Amor, antes estrené primero Instante, que ya la pueden ver en Flow y en Amazon Prime, después la peli del "Dibu" de la que soy productora nomás. Ahí no me van a ver en pantalla, es una película para toda la familia que está en Netflix. Después estrené Hot Line, que ya la pueden encontrar en Flow y después Canelones, de la que también soy solo productora. Ahí van a encontrar un laburo increíble de un elencazo: está Verónica Llinás, está Agustín Rada, está Darío Barassi y César Bordón, y ahora viene Lo Malo del Amor.

Yo no sé chonguear

No puedo más que agradecer porque la crisis también es verdad. Pero yo me las rebusco, voy para adelante. Esté en crisis, esté con la cara destruida, esté embarazada, en todo momento, nunca paro de trabajar y de gestionar y de generar. Si hay algo que me caracteriza es que no me quedo en casa esperando que me llamen. Sobre todo porque hacer cine fue una decisión totalmente mía, estando ubicada en otro lado muy distinto. Yo hacía tele a full. Entonces, de repente, decir "ahora quiero irme al cine" fue una decisión drástica. Y cuando quiero algo lo mantengo y lo persigo hasta que se dé.

Hacer cine es muy difícil, pero es un proceso hermoso y es lo que me apasiona. Y se me da bien armar equipos. Eso significa que me gusta conectar gente. He ido a películas solamente para hacer agenda, porque quizás tenía un papel ínfimo en donde solo iba para que el director o directora me conozcan y vean que ya no soy la bailarina del reality, que puedo hacer algo más y, a la vez, iba a hacer agenda: si veía a alguien que laburaba muy bien, anotaba el teléfono, lo guardaba y así conecté mucha gente en todos estos últimos años. Y a veces conecto gente y yo no estoy en el proyecto. Se me da bien, no lo digo desde un lugar de soberbia. Es algo que me gusta y me da placer: conectar gente y que gente consiga laburos. Porque lo han hecho conmigo. Es muy difícil pero yo lo que siempre digo es que hay que buscar la manera que sea: con poco, con mucho, con la cámara de un amigo, así.

Magui Bravi protagonizó el film de terror Hot Line por el cual ya ganó bastantes premios como Mejor Actriz.

Mencionaste Hot Line, que es una película por la que acabás de recibir premios internacionales como actriz. Que no suene despectiva la frase que acabás de decir "no soy simplemente la bailarina", pero pasaste de ser la ganador de Bailando por un Sueño a ser una actriz premiada, ¿cómo recibiste esta recompensa en el medio de tu carrera?

- Me emocionaron mucho esos premios. La película además también ganó dos premios a Mejor Película, en otros dos países que no tienen nada que ver, y eso quiere decir que hay algo universal que gusta de la peli, además de mi actuación y, obviamente, siempre primero tengo que decirte que para lograr algo así tenés que tener un gran equipo. Yo estoy acompañada por los mejores actores de cine de terror de Argentina en esa película, y me di el lujo de laburar con un equipo gigante de directores. El director de fotografía es director, el asistente de dirección es director, la vestuarista es directora. O sea, todos estaban viendo, además de cada uno su tarea, el proyecto de manera global.

Cuando me llegan los premios a Mejor Actriz, primero lloro y después sonrío, porque me emociona un montón ser reconocida en algo que perseguí tanto. Me costó realmente entrar en ese mundo, y que otra persona te reconozca que hiciste algo bien, está buenísimo. Un premio en Londres, un premio en Japón, un premio en Estocolmo, es cualquiera para mí, no lo puedo creer. Realmente llegan y me sorprende y ya que la peli sea aceptada en festivales de todo el mundo, es un montón, porque hay un proceso de selección en cada festival y después ganar un premio ya es como muchísimo. Es muy lindo ser reconocida en el laburo, y me dan ganas de seguir haciendo cine.

He ido a películas solamente para hacer agenda, porque quizás tenía un papel ínfimo en donde solo iba para que el director o directora me conozcan y vean que ya no soy la bailarina del reality

Hace 15 años, que es un montón y no parece tanto, que vos empezaste a aparecer en el Soñando por Bailar 2, y hoy, 15 años después, es una actriz premiada que consigue trabajo a colegas en el mundo del cine. ¿Qué le depara el futuro a Magui Bravi?

- Bueno, estoy en este momento matando zombis con Pablo Rago en una película. Estamos filmando 250 zombis y nosotros dos. Buenísimo, me estoy divirtiendo muchísimo, nunca había hecho una peli de zombis, así que muy contenta. Y después vienen otros proyectos. Uno que tiene que ver con una cárcel, y no puedo adelantar mucho más, y después uno de brujas, en donde también voy a producir. Eso ya es 2027. Y creo que vamos a terminar el año con algún que otro estreno más, puede pasar.

En cualquier momento llegás al Buenos Aires Rojo Sangre con cinco producciones.

- ¡Lo hice! Hubo años que sí, no sé si llegué a cinco, pero hubo un par. Este año no sé si estaremos en el Rojo, espero que sí. Hay una de ciencia ficción que estoy esperando que se estrene, con Ramiro Blas y Mirta Wons, que es increíble. Se llama Lunática y habla de una mujer que cree que está embarazada de extraterrestres. La grabamos en Misiones el año pasado, y estoy rogando que se estrene.