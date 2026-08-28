Se enamoró de un supuesto británico por Facebook y perdió casi $30 millones: la trama de la estafa

Una mujer de 60 años, oriunda de Paraná, Entre Ríos, denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual luego de iniciar una relación a través de las redes sociales con un supuesto ciudadano británico que le aseguró que viajaría a la Argentina para conocerla personalmente. La maniobra terminó con transferencias por un total de $29.816.400,69.

El caso quedó en manos de la fiscal Daniela Montangie y la investigación ya tuvo un primer avance judicial. En las últimas horas se realizó un allanamiento en la ciudad de Concordia, donde los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la causa.

En las últimas horas se realizó un allanamiento en la ciudad de Concordia, donde los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares

Según informó Elonce en los primeros reportes del caso, la denuncia fue realizada por una mujer domiciliada en Paraná, quien explicó que todo comenzó en febrero del año pasado, cuando entró en contacto a través de Facebook con un hombre al que no conocía.

Con el paso del tiempo, las conversaciones dejaron la red social y continuaron a través de WhatsApp . Allí, el supuesto hombre utilizaba una línea telefónica con característica del Reino Unido, un elemento que habría contribuido a sostener la historia que le había contado a la víctima.

El contacto entre el supuesto británico y la mujer comenzó por Facebook

De acuerdo con la investigación, el desconocido se presentaba bajo el nombre de Michael Lawrence Williams y, mientras las conversaciones se volvían cada vez más frecuentes, comenzó a instalar la idea de que entre ambos existía una relación sentimental.

Según trascendió, el supuesto ciudadano británico aseguraba que tenía intenciones de viajar desde el país europeo hasta el norte argentino para finalmente encontrarse con la mujer en persona. Sin embargo, a partir de esa promesa comenzó la maniobra económica. El hombre empezó a solicitarle distintas sumas de dinero bajo el argumento de que necesitaba una autorización y fondos para poder completar el viaje y concretar el esperado encuentro.

El supuesto ciudadano británico aseguraba que tenía intenciones de viajar desde el país europeo hasta

Convencida de que finalmente podría conocer al hombre con quien mantenía el vínculo virtual, la mujer accedió a los pedidos. Para conseguir el dinero solicitado, incluso tomó créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias. De esa manera logró reunir las sumas exigidas y realizó diferentes transferencias hacia las cuentas que le fueron señalando las personas involucradas en la maniobra. En total, la víctima terminó enviando $29.816.400,69 .

Tras la denuncia, personal de la División Cibercrimen comenzó a reconstruir el recorrido del dinero. A partir de esas tareas, los investigadores determinaron que una parte de los fondos transferidos había terminado en una cuenta registrada a nombre de una mujer identificada por sus iniciales como D.C.M.

Tras la denuncia, personal de la División Cibercrimen comenzó a reconstruir el recorrido del dinero

Ese dato permitió avanzar sobre una vivienda ubicada en la calle Las Heras, en Concordia, donde se llevó adelante un allanamiento como parte de la investigación. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron tres teléfonos celulares que podrían aportar información para determinar cómo se desarrolló la maniobra y quiénes participaron.

La mujer identificada como D.C.M. quedó, en principio, vinculada a una causa por estafa en calidad de presunta coautora, mientras la investigación continúa para reconstruir el circuito completo del dinero y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.