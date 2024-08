Caso Loan: un nuevo y escalofriante testimonio da un giro en la investigación, ¿accidente con una escopeta?

Loan Peña lleva dos meses sin aparecer desde aquel almuerzo en casa de su abuela Catalina. En las últimas horas, la Justicia evalúa una nueva hipótesis para explicar lo que le pudo haber pasado. Se trata de la posibilidad de que el nene de 5 años haya sido víctima de un accidente con una escopeta y que haya muerto a raíz de un disparo involuntario.

La nueva versión de lo sucedido aquel 13 de junio surgió tras la declaración ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, de la anfitriona de la casa donde el pequeño desapareció, así como también de los testimonios recabados en la cámara Gesell de los menores que estaban con el nene en el naranjal en el momento de su desaparición.

60 días desaparecido y una pregunta que se repite: ¿Dónde está Loan?

La abuela declaró en su visita a la magistrada que, el fin de semana anterior al fatídico almuerzo donde se vio a Loan por última vez, Daniel "Fierrito" Ramírez había ido a su casa a cazar carpinchos con Antonio Benítez, dos de los siete detenidos por la desaparición del nieto de Catalina.

En tanto que uno de los hijos de Benítez y Laudelina manifestó en cámara Gesell y mediante juegos y dibujos que oyó un "pum" cuando volvían de la zona del naranjal. "El nene murió", fue otra de las declaraciones. De acuerdo con lo recabado por la Justicia, el día de la desaparición de Loan Peña habían ido los varones hasta la tapera que se encontraba más allá del naranjal, mientras que las nenas se quedaron en el área del árbol.

Laudelina Peña es la principal apuntada por la familia de Loan

María Noguera, la madre del nene desaparecido no cree en los testimonios que hasta el momento se recaudaron, mucho menos el de Laudelina, quien mintió respecto al choque del menor y otras versiones para desviar la investigación.

Aseguró que la intentaron convencer para que declarara que su hijo había muerto en un accidente y aseguró que al nene "lo llevaron": "Nos quiso convencer, pero no. Lo del accidente es falso, mi marido también me dijo que es falso porque él debería haber visto si lo atropellaron. Yo estaba ya en la búsqueda de mi hijo cuando me contó que lo quisieron convencer", explicó la mujer en comunicación con el medio TN.

El caso

Loan Peña desapareció, en la localidad correntina 9 de Julio, un 13 de junio luego de ir a almorzar a la casa de su abuela paterna. El nene fue junto a su padre, José Mariano Peña, pero luego se separó de este para jugar con los demás menores que se encontraban presentes, con quien se supone camino hasta el famoso naranjal.

Catalina Peña, organizó u almuerzo que cambió todo

En los primeros días de búsqueda, se buscó al menor perdido en el campo, luego se derivó en una investigación federal por supuesta trata de persona. Pero días después hubo un testimonio que elevó con fuerza la teoría de un "atropellamiento".

Implicados en el Caso Loan

Hasta el momento hay siete personas en la mira por la desaparición de Loan Peña. Los primeros tres fueron Bernardino Antonio Benítez, el tío del pequeño, y una pareja de amigos suyos, identificada como Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Fueron acusados del delito de abandono de persona, pero luego se reconfiguró la causa a "trata de persona".

El 21 de junio se sumaron como detenidos la funcionaria local María Victoria Caillava y su pareja, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, quienes participaron del almuerzo pero según sus declaraciones abandonaron el paraje Algarrobo para ver el partido de River. Luego, Walter Maciel, el comisario que se hizo cargo de la búsqueda, y Laudelina también fueron privados de su libertad.