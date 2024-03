Condenaron a perpetua al hombre que torturó y mató a palazos a su hijastro de un año por "celos"

Aarón Maximiliano Bustos Sosa tenía solo un año y 8 meses cuando fue asesinado por su padrastro, Alán Leonel Lapalma, de por entonces 24 años y que se encontraba en libertad condicional. Todo había ocurrido el sábado 18 de Septiembre del 2021, en el barrio Florentino Ameghino de Mar del Plata. A más de dos años de este espeluznante crimen, El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 encontró a Lapalma culpable de "homicidio agravado y lesiones leves agravadas"

Aaron

La decisión fue tomada por los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone, los cuales agregaron "ensañamiento" y "alevosía" en un contexto de violencia de género. De esta manera, el Tribunal le dio la pena máxima, pedido que había sido impulsado por la fiscal Florencia Salas. "En la autopsia se constataron múltiples lesiones en el cuerpito de la criatura", señaló la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), ante el móvil de Canal 8.

El pequeño Aarón había sido fue trasladado de urgencia por su mamá, María Belén Sosa, y el propio Lapalma al centro de salud del barrio Ameghino: "Se atragantó con algo", le dijeron, nerviosos, a los médicos que rápidamente lo atendieron y derivaron de urgencia al hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El nene estaba inconsciente: presentaba magullones en todo el cuerpo, hematomas en el abdomen, en las piernas y marcas en la cara.

La autopsia finalmente reveló que presentaba heridas internas de hacía varias semanas, que tenía cicatrices por haber recibidos golpes en la cabeza con un objeto romo y contundente, que sufría una hemorragia estomacal, equimosis en cráneo, tórax y abdomen y un moretón importante en la zona frontoparietal izquierda y que fue el último golpe en la cabeza lo que le provocó la muerte.

Lapalma se encontraba en libertad condicional y al ser señalado como el responsable de la muerte del pequeño Aarón, había vuelto a ser alojado en al Unidad Penal 44 de Batán: había sido condenado a una pena de 3 años en suspenso por el delito de uso de documento público alterado y fue encarcelado después de ser detenido tras un intento de robo. Ahora, fue condenado a perpetua por "homicidio agravado por alevosía".

Mientras esperaba por el inicio del juicio, Lapalma pasaba sus días subiendo contenido para TikTok desde la celda donde se alojaba. "Este tipo parece que está mucho mejor en la cárcel que nosotros acá afuera. Todos los días extrañamos y sufrimos la ausencia de Aarón. Queremos que se haga justicia, pero sabemos que acá todo es muy lento", habían denunciado desde el entorno de la víctima, en diálogo con 0223.

Todos los videos, de corta duración, mostraban distintos sectores de la cárcel y fueron subidos desde la cuenta de TikTok "elmenorcito", un perfil que no superaba los veinte seguidores. La primera versión de la mujer y de Lapalma fue que el bebé se había atragantado al comer. Al constatar la gravedad del estado de salud del niño, los médicos ordenaron el traslado inmediato al hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Aarón finalmente murió a las pocas horas de acudir al nuevo hospital. Fue entonces cuando los especialistas de ese centro médico realizaron un análisis exhaustivo sobre el cuerpo del menor, que fue clave en el destape de la verdadera historia sobre lo ocurrido. Los investigadores sostuvieron que Lapalma lo mató a golpes con un palo de escoba en la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, fue alojado en Batán e imputado por la fiscalía por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Si bien en un principio la pareja mantuvo firme la versión de que el niño se había atragantado con comida, una vez que la mujer pudo hablar en soledad aseguró que desde hacía meses, tanto ella como el niño de un año y medio eran víctimas de golpes y todo tipo de violencia física por parte de Lapalma. La mujer dijo que no había hecho la denuncia anteriormente porque estaba amenazada por su pareja y que cuando Lapalma tomaba cocaína se ponía especialmente violento.

Alán Leonel Lapalma fue condenado a perpetua

De hecho, Lapalma por aquel entonces en Facebook escribía usando la letra de la canción "Vos sos un gato de hule", de Judas: "Ni chorro, ni traficante. Pibe humilde de barrio picante". Sobre aquel trágico día, Sosa reveló que Lapalma también atacaba a su otro hijo Joel, de tres años. "Le tapaba la nariz, la boca y le pegaba. Después siguió con Aarón que tenía un año y medio y hacia lo mismo", relató en el juicio ante las preguntas de la fiscal Salas.

Además, detalló que ella terminó "golpeada" por salir en defensa de sus hijos. "Desde que se mudó, estuvo todos los días ahí, se iba y se llevaba las llaves, quedábamos encerrados en la casa. No trabajaba, me alejó de mi familia, era un vago que me vendía las cosas", agregó. Belén Sosa estuvo implicada en la causa, porque cuando llegaron al hospital con Aarón casi sin vida, explicó que el bebé se había atragantado con la comida.

Sin embargo, los signos de violencia en el cuerpo del niño evidenciaban que había sido fuertemente golpeado. Sosa contó tiempo después que ella también era sometida a violencia extrema y que por eso había mentido a los médicos sobre la muerte del bebé. Belén testificó en la Justicia que su ex pareja estaba "celoso" por la relación que ella mantenía con sus hijos. Y sobre la muerte de Aarón, testificó: "Cuando volví, lo estaba zamarreando".

Aarón Maximiliano Bustos Sosa fue asesinado por su padrastro, Alán Leonel Lapalma.

Rápidamente, ella sacó al bebé de los brazos del agresor pero, al parecer, era demasiado tarde: Belén contó que lo llevó a su pieza pero que "parecía dormidito", aunque Aarón seguía vivo, porque todavía su corazón estaba latiendo. Sin embargo, en ese momento no pudo hacer nada: "El no me iba a dejar salir porque iba a denunciarlo, así que esperé que se durmiera, fui a lo de mi tío y de ahí a la salita". En el Hospital Materno Infantil le comunicaron que su hijo estaba ya sin signos vitales.