Quiénes son los dos nuevos detenidos por el asesinato del playero en Rosario y cómo sigue la causa

Tras varios días de terror en la ciudad santafesina de Rosario, donde cuatro personas inocentes fueron asesinadas por la crecida de la violencia narco y las amenazas constantes al gobernador Maximiliano Pullaro, detuvieron a otros dos jóvenes, ambos de 18 años, acusados por haber participado del crimen atroz del playero Bruno Bussanich.

Según indicaron las fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, ya son cinco las personas que fueron detenidas por el asesinato ocurrido el sábado pasado en una estación de servicios de Mendoza al 7600. En total, son 30 aprehendidos desde el viernes pasado, luego de la ola de atentados desde el pasado martes, pero al menos 10 ya fueron liberados por falta de pruebas. Allí, cuatro personas perdieron la vida: dos taxistas, un chofer de trolebús y el playero de la estación de servicio.

Así asesinaron al playero en Rosario

Uno de los arrestados por la policía fue identificado como Thiago Andrés P, de 19 años, quien fue ubicado en la calle Schweitzer al 7800, durante uno de los nueve allanamientos realizados en el barrio 7 de Septiembre. Allí, no solamente detuvieron al joven, sino que además secuestraron su teléfono celular y varias prendas de vestir y fue trasladado a la Unidad Especial Asuntos Internos en calidad de demorado, donde será indagado por el fiscal de la causa, Adrián Spelta.

Además, según informaron las autoridades policiales, el otro joven fue identificado como Tiziano Uriel C, de la misma edad, quien se encontraba en su casa de Los Arrayanes al 1800, donde secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados para averiguar más sobre la causa. Mientras tanto, fue trasladado también a la misma unidad que el otro sospechoso.

Sin embargo, aunque la Policía se encargó de hacerlos allanamientos correspondientes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que lleve a la identificación del homicida de Bruno Bussanich. Las personas que sepan algo más sobre el crimen de Bruno deberán comunicarse a través del 911, o al teléfono 3413-627417 (Fiscalía Rosario). También se puede aportar datos vía mail: [email protected]; o a través de las redes sociales de la Fiscalía. Hay otra alternativa que es presentarse personalmente en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en calle Sarmiento 2850.

A su vez, el MPA difundió un video en el que se ve un poco de la cara del atacante del playero segundos antes del disparo. "La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación", informaron desde el organismo local.

Pullaro continúa recibiendo amenazas mientras intenta contener la situación

En medio del clima de inseguridad y violencia que llevó al aumento de la tensión en la ciudad santafesina y la angustia a toda la comunidad, a la espera de que las autoridades resuelvan y lleven a los responsables ante la Justicia, el gobernador se reunió con empresarios, entidades académicas, profesionales y organizaciones de la sociedad civil sobre las medidas anunciadas hoy por provincia y Nación para intentar frenar la escalda del narco terrorismo en y resaltó que "no se moverá de allí hasta que la situación no se encuentre controlada".

La amenaza a Pullaro.

Sin embargo, la situación no cesa y los vecinos de la calle Cayetano Silva al 1200 encontraron una nota donde nuevamente amenazaban al mandatario provincial, frente a la casa donde vive una mujer que, según expresó, no fue baleada y fue ella misma quien reportó el mensaje a las autoridades.

"Hasta que Pullaro no pare vamos a matar. Zona norte sur oeste. El que avisa no traiciona", dice la nota escrita con una birome negra y con un dibujo particular: un parlante tachado. Se trata de un dibujo similar al que usa la barra de Newell's en algunas de sus banderas para cargar a los de Rosario Central.

Sin embargo, esta no fue la única intimidación ocurrida, ya que dos sospechosos en moto amenazaron con armas de fuego a dos recolectores de residuos y tuvieron que cambiar su recorrido para poder continuar con sus tareas.