Dani Alves pagó su millonaria fianza y saldrá en libertad: el conflicto que casi lo deja tras las rejas

Durante los últimos días de febrero, Dani Alves había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión en la causa por abuso sexual en un boliche de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había dictado la sentencia luego de que el ex jugador pasara poco más de un año en la cárcel. Según al veredicto, el brasileño fue hallado culpable del delito de agresión sexual cometido el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. "Ha quedado acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para dar por probada la violación", indicó el Tribunal.

Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de cárcel por violación

Además, el fallo imponía cinco años de libertad vigilada, restricción de acercarse a la víctima durante nueve años y seis meses, y una indemnización para la mujer de 150.000 euros. El tribunal dijo que, aparte del testimonio de la víctima, se consideró como prueba de la violación el hecho de que sufrió una lesión en la rodilla después de que Alves la empujara al suelo, su comportamiento tras el suceso y las secuelas.

El fiscal había pedido una pena de nueve años de prisión para Alves y la víctima solicitaba 12 años, pero el tribunal se decidió por cuatro y medio al considerar un atenuante que él hubiera optado por pagar a la víctima la indemnización independientemente del resultado del juicio. El ex lateral derecho también intentó usar como atenuante que se encontraba ebrio, pero el tribunal lo rechazó. Su abogada, Inés Guardiola, había dicho que iba a apelar: "Sigo creyendo y defendiendo la inocencia del Señor Alves".

Lo cierto es que tan solo un mes después, el ex futbolista logrará la libertad condicional tras haber pagado una insólita fianza de un millón de euros por haber cumplido aproximadamente una cuarta parte de su condena de cuatro años y medio en la cárcel de Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona). De acuerdo con los medios españoles, el ex Barcelona se demoró en conseguir dicha suma debido al conflicto que mantiene con su ex esposa Dinorah Santatana.

La Audiencia condena a Alves a 5 años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel

Para ser claros, Alves tiene sus cuentas bloqueadas en Brasil y a fecha de 31 de diciembre de 2023, tenía un saldo negativo de 20.000 euros. En España tenía otras dos cuentas: una sin saldo y otra con 51.000 euros, con un embargo judicial de 50.000, según había declarado su abogada. De todas formas, según calculó 'Celebrity Net Worth', el brasileño cuenta con un patrimonio de 55 millones de euros, que proviene de su sueldo como futbolista en diferentes clubes.

También se tuvo en cuenta sus inversiones y los contratos publicitarios y de patrocinio. Por este conflicto que le dificultó conseguir el dinero, trascendió que Neymar -íntimo amigo del ex lateral derecho- le ofreció hacerse cargo de la fianza, pero el padre del brasileño se rehusó y el ex futbolista no pudo depositar el viernes el millón de euros de fianza, por lo que se vio obligado a permanecer en prisión durante todo el fin de semana hasta que finalmente desembolsó la suma este lunes.

Hay que remarcare que Alves está a la espera de cobrar 9,2 millones de euros por parte de Hacienda, por discrepancias en sus contribuciones que al final se han resuelto a su favor, todavía no lo ha percibido, y tendría una deuda de 645.000 euros con la Agencia Tributaria.

La fianza había sido definida por la Audiencia de Barcelona por mayoría y con el voto particular de un magistrado, y las condiciones para la puesta en libertad de Alves incluyeron la entrega de sus pasaportes brasileño y español para que no pueda salir de España, así como la obligación de comparecer semanalmente ante el tribunal o siempre que sea citado. Además, el tribunal también impuso una orden de alejamiento que prohíbe a Alves acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima.

Cárcel de Brians 2 donde está alojado Dani Alves

El organismo había argumentado en su resolución que "conviene recordar que la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado o la de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería de los límites constitucionales reconocidos en el art. 17 de la Constitución Española".

Según informó Reuters, en su sentencia, la mayoría del tribunal citó un artículo de la Constitución española que consagra el derecho de la persona a la libertad y dijo que sustituía la función de una prisión preventiva, ya que la condena de Alves aún no era firme. "Para mí es un escándalo que dejen libre a una persona que saben que puede conseguir un millón de euros en poco tiempo", había dicho la abogada de la víctima, Ester García, a la emisora de radio RAC1 inmediatamente después del fallo.

La decisión, que no fue unánime debido al voto en contra de uno de los jueces del tribunal, ya no puede ser recurrida. De esta forma, García se mostró "sorprendida e indignada" con el fallo, añadió que se trataba de un sistema de "Justicia para ricos" y que presentará un recurso. Finalmente, Alves no pudo contar nuevamente con el apoyo económico del padre de Neymar para la fianza (ya lo hizo con la indemnización de la victima), y debe aguardar unas horas para abandonar la prisión.

Juicio contra Dani Alves

Neymar da Silva Santos Sr dijo en un comunicado en nombre de su familia que apoyaron económicamente a Alves durante su juicio, pero que no lo iban a volver a hacer ya que el ex jugador fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona en 2022. "Para nosotros, para mi familia, este asunto se acabó. Punto final", dijo Neymar da Silva Santos padre y agregó que ahora es una "situación diferente" porque el los jueces fallaron en contra de Alves.

El el comunicado, el padre de Neymar sostuvo que "con el fallo del tribunal español por su condena, hay especulaciones y se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que ya no está a nuestro alcance". De todas formas, al final del escrito manifestó que esperaba que Dani Alves "pueda encontrar todas las respuestas que busca en su propia familia" Algo que terminó ocurriendo, ya que el ex jugador pagó su fianza y esperará la sentencia definitiva en libertad.