Desesperación en Villa Carlos Paz: una joven desaparecida, un misterioso llamado y un pedido de rescate

La angustia envuelve a Villa Carlos Paz. Nahir Pino, una adolescente de 16 años, lleva casi una semana desaparecida y su familia vive horas de incertidumbre, miedo y desazón. La joven fue vista por última vez el miércoles 25 de junio, cuando salió de su casa en el Pasaje Cuchilla Nevada sin permiso. Su madre, Vanesa Busto, le había prohibido ir a la plaza porque debía estudiar. Pero Nahir aprovechó una breve salida de su madre al supermercado y se marchó en silencio, dejando tras de sí un vacío que hoy duele más que nunca. Desde entonces, lo que siguió fue un rompecabezas incompleto de testimonios.

La joven fue vista por última vez el miércoles 25 de junio

A ellos, se le sumaron pistas confusas, un mensaje inquietante y una voz masculina del otro lado del teléfono que hizo que todos los temores tomaran cuerpo. El domingo, cuatro días después de la desaparición, el celular de Vanesa sonó. Era un mensaje desde el número de Nahir: "Hola, ma. Estoy bien. No estoy pasando ni hambre ni frío". El alivio que pudo haber traído ese mensaje duró apenas segundos. Algo no cerraba. La madre de la joven llamó de inmediato. Al atender, escuchó la voz de su hija pidiéndole dinero: "Necesito $10 mil". Vanesa, sin recursos para asistirla, rogó por su ubicación.

Fue entonces cuando todo se volvió aún más sombrío. "Me dijo 'esperá, má' y enseguida apareció la voz de un hombre. No sé si era grande o joven. Después se cortó. No pude hablar más", relató entre lágrimas. Desde ese domingo a las 14 horas no hubo más señales. El teléfono de Nahir permanece apagado. El silencio pesa como plomo. La justicia, bajo secreto de sumario, investiga el caso como una desaparición en circunstancias que podrían implicar privación de la libertad. Según testigos, Nahir fue vista en la plaza de su barrio ese mismo miércoles junto a un joven, identificado como Brandon.

Él confirmó el encuentro, incluso envió fotos en las que ambos aparecen comiendo en un local de comida rápida. Luego, según su versión, la acompañó hasta la terminal de ómnibus el jueves por la noche. Dice que allí se despidieron y no volvió a verla. Sin embargo, un primo de Nahir declaró haberla visto más tarde ese mismo jueves a bordo de un colectivo de la empresa Sarmiento. Cruzaron un saludo informal. "Le dijo 'hola chichi' y nada más", contó la madre de la víctima en diálogo con TN. El joven que estuvo con ella fue citado a declarar y su celular fue revisado. Según trascendió, no se hallaron elementos incriminatorios.

Nahir mide 1,45 metros, es delgada, tiene cabello colorado hasta los hombros, tez blanca y ojos marrones.

Aun así, la familia insiste: "No sabemos si dice la verdad. Solo queremos que Nahir vuelva a casa". Mientras la investigación avanza entre peritajes, análisis de comunicaciones y declaraciones de testigos, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba pidió a la comunidad estar atenta. Nahir mide 1,45 metros, es delgada, tiene cabello colorado hasta los hombros, tez blanca y ojos marrones. Lleva un tatuaje con el nombre "Jorge" en el antebrazo, otro tribal sobre el ombligo y un piercing en la nariz.

Al desaparecer, vestía un jean azul oscuro, suéter rosa claro con negro, campera marrón oscuro y zapatillas blancas. Cualquier dato puede ser crucial. Las autoridades solicitaron comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al 03541-428181 (internos 55801/2/4) o acercarse a cualquier comisaría del país. "Es la primera vez que sale y no vuelve. Yo la conozco, sé que algo pasó", repite Busto. No hay descanso para esta madre que no duerme ni come desde hace días.