Terror en Wilde: salía a la calle, hacía disparos al aire y fue detenido en medio de un operativo cinematográfico

La noche del martes en Wilde, partido bonaerense de Avellaneda, se transformó en un escenario de película, pero sin ficción ni efectos especiales. Cerca de las 21, un hombre fuera de control salió de su casa blandiendo una escopeta y comenzó a disparar al aire y contra autos que circulaban por la zona, provocando escenas de verdadero terror. El episodio comenzó en la intersección de las calles Lynch y Juan Cruz Varela.

El navegador no soporta este contenido.

Fue allí donde el primer llamado al 911 alertó sobre un sujeto armado "con un vehículo" que estaba realizando detonaciones. "¡Está disparando al aire!", gritó una vecina entre el pánico, mientras desde el Centro de Monitoreo de Wilde las cámaras ya seguían cada movimiento del agresor. La imagen en pantalla era inquietante: un hombre de contextura robusta, vestido con un buzo claro y un chaleco negro, caminaba con actitud amenazante por las calles de tierra, empuñando un arma larga. "El hombre sigue efectuando disparos, vayan con los chalecos puestos", ordenó una oficial desde la central, coordinando el arribo de los patrulleros al lugar.

En otra secuencia registrada por las cámaras municipales, el atacante -conocido en el barrio como "el dueño del barrio"- aparece acompañado por otro hombre, alejándose de la escena, pero aún con el peligro latente. Según el testimonio de un automovilista que pasaba por la zona, no sólo disparaba al cielo: también le apuntó directamente y le disparó sin provocación alguna. "Fue un milagro que no me diera", declaró, todavía con la voz temblorosa. El operativo policial fue inmediato y certero. Móviles del Comando de Patrullas de Avellaneda y de apoyo desde Quilmes rodearon la zona de Santo Domingo y Neuquén.

La fiscalía trabaja para determinar si tenía antecedentes penales o padecía algún trastorno psiquiátrico que explique su accionar.

A pesar de la oscuridad y las calles irregulares, lograron interceptar al tirador y reducirlo sin que ofreciera mayor resistencia. La escopeta fue secuestrada en el momento, y el agresor -cuya identidad aún no fue revelada oficialmente- quedó detenido. "Desde el Centro de Monitoreo de Wilde se visualizó desde la cámara ubicado en Juan Cruz Varela y Lynch, que del lado de Quilmes, sobre las calles Santo Domingo y Neuquén, un hombre manipulaba un arma larga y efectuaba disparos al aire. En minutos un móvil local arriba al lugar junto a móviles de apoyo de Avellaneda y Quilmes logran dar con el masculino, bajándolo aprehendido junto con un arma secuestrada", confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff, a través de sus redes sociales.

Un móvil local, junto a apoyo de Avellaneda y Quilmes, logró dar con él y secuestrar el arma

La secuencia causó conmoción en todo el barrio. Los vecinos lo apodaban desde hace tiempo "el loco de la escopeta" por su conducta errática, aunque nadie imaginó que llegaría a este nivel de violencia.. De hecho, los testigos afirmaron que el agresor se creía impune y afirmaba, mientras deambulaba por la calle, que nadie se animaba a meterse con él porque era "el dueño del barrio". Afortunadamente, no se registraron heridos. El hombre será indagado en las próximas horas y la fiscalía trabaja para determinar si tenía antecedentes penales o padecía algún trastorno psiquiátrico que explique su accionar.