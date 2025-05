"Diego se apagaba": doloroso relato de quien cuidó a Maradona en sus últimos días

El testimonio de Carlos Bacchini, empleado del Congreso y acompañante terapéutico, en la 18ª audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, dejó al descubierto una realidad desgarradora sobre los últimos días del astro del fútbol. Su declaración no solo conmovió a los presentes en el Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Isidro, sino que también provocó lágrimas en Gianinna Maradona, quien escuchó las palabras que describían la profunda soledad y el deterioro emocional de su padre.

Bacchini, quien estuvo a cargo del cuidado de Diego durante tres días al inicio de su internación domiciliaria en 2020, compartió detalles que reflejan la fragilidad del Diez en sus últimos momentos: "Diego estaba feliz cuando estaba con sus hijos y con su nieto. Cuando se iban ellos, era otra cosa. Diego se apagaba, no era el mismo ", relató con la voz entrecortada.

Carlos Bacchini

El acompañante terapéutico, quien decidió dedicarse a esta profesión tras superar su propio proceso de recuperación por consumo problemático de sustancias, confesó que cuidar a Maradona le hizo revivir su lucha personal: "Una persona adicta no se cura nunca, es una enfermedad para siempre", afirmó.

En esos días, Bacchini se encargó de higienizar a Diego, acompañarlo y brindarle apoyo en lo que necesitara: "Me dio la sensación de que Diego quería dejarse ayudar, pero no podía . Él necesitaba mucho de sus hijos y pienso que eso hubiese sido lo que lo sacaría adelante", reflexionó.

Gianinna Maradona en el juicio por su padre

El relato también expuso irregularidades en el entorno que rodeaba al ídolo. Bacchini señaló que le llamaba la atención la comida que le daban a Maradona, como osobuco, a pesar de que no era adecuada para su estado de salud: "No sé por qué no le daban dieta. Era lo que pedía él y se lo daban, lo consentían, sabiendo que no podía comer eso", cuestionó. Además, mencionó las dificultades que enfrentaba Diego debido a la ubicación del baño más cercano, que estaba a unos diez metros de su habitación: "Él se levantaba con muchas ganas de ir al baño, y con sus dificultades en la rodilla no llegaba. Las veces que lo necesitó, no llegó", lamentó.

Bacchini también expresó su desconcierto por la decisión de interrumpir el servicio de acompañamiento terapéutico. Según supo después, aparentemente su compañero había sido apartado por observar con atención las dinámicas del entorno de Diego: " Se ve que eso les molestó, pero es nuestro trabajo ver qué le dan, qué no ", explicó.

Carlos Bacchini

Al finalizar su testimonio, Bacchini fue saludado por los abogados presentes, quienes le agradecieron sus palabras. Afuera del tribunal, compartió con los medios el impacto emocional que tuvo cuidar a Maradona: "Me dolió mucho porque Diego era mi ídolo y al haber estado esos tres días con él me apegué mucho", confesó. Recordó también el momento en que se enteró de su muerte: estaba esperando ser llevado al quirófano para una cirugía vascular cuando vio la noticia en televisión: "Cuando me fui, Diego estaba bien y en 13 días se nos fue", dijo con contundencia y angustia.

El juicio por la muerte de Diego Maradona retrata episodios tristes y dolorosos que el mejor jugador de fútbol de la historia vivió. La sala del juzgado vivió momentos de mucha tensión por las palabras de Carlos Bacchini que dejó más dudas que certezas sobre el cuerpo de profesionales médicos que lo acompañó en sus últimos días.