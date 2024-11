El dolor de la mamá de Fabiana, la nena asesinada en Misiones: "Me decía 'me voy a morir, me duele el corazón'"

El asesinato de Fabiana Sirino, la pequeña de la localidad de 25 de Mayo, en la provincia de Misiones, generó mucho dolor, gran conmoción, indignación y pedidos masivos de justicia. La menor fue interceptada, raptada, abusada sexualmente y apuñalada hasta la muerte aparentemente por un vecino. El principal sospechoso es Marcelo Daniel Müller, conocido como "Nanico", de 35 años. Está detenido tras ser señalado por la propia víctima antes de fallecer. "Que se pudra en la cárcel", pidió la mamá de la nena.

El crimen ocurrió el pasado viernes: Fabiana no regresó de la escuela, lo que llevó a su familia a emprender una búsqueda inmediata. Finalmente, fue hallada gravemente herida a 200 metros de su casa, en una zona de monte cercana a su camino habitual. Su hermana mayor fue quien la encontró y alertó a los padres: la menor fue trasladada al Hospital Samic de Oberá, pero no sobrevivió. Durante el traslado, logró identificar a su agresor: "Papi, Nani me hizo esto".

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de 13 puñaladas, que le provocaron un desangramiento fatal. Además, el examen reveló señales de abuso sexual, lo que agrava aún más el caso. "Mi hija fue a la escuela para entregar un trabajo. Cuando llegó la tarde y no volvió, empezamos a preocuparnos. Fuimos a buscarla, y la encontramos tirada, toda lastimada. Sus hermanos empezaron a gritar para que su papá corriera porque pensaban que ya estaba muerta, pero no, se movía", explicó Camila Shunque, con el dolor y la angustia propia de una madre a la que le acaban de arrebatar a su hija.

Marcelo Daniel Müller, vecino de la familia, participó activamente en la búsqueda inicial de la niña y estuvo presente cuando fue hallada, lo que generó sospechas. Según el padre de Fabiana, Müller llegó al lugar del hallazgo sudado, sin camisa y visiblemente nervioso. Además, días antes, había intentado venderles un machete y una linterna, lo que ahora parece un comportamiento sospechoso. Otros vecinos también lo habían visto merodeando la escuela de Fabiana en días previos, lo que sugiere que el ataque podría haber sido premeditado. "Con su último aliento, señaló a 'Nanico'", remarcó la mujer en diálogo con el medio Misiones Cuatro.

La madre de Fabiana recordó que en ese momento el acusado "se acercó a ver si necesitábamos ayuda y preguntó 'Fabiana, ¿quién te hizo esto?'". "Estaba raro. Parecía enojado, transpirado, con fuerte respiración", sumó Shunque. Acerca de los segundos previos al ataque, la víctima también relató que el detenido "corrió detrás de ella para perseguirla". En medio de un escenario desolador, el resultado preliminar de la autopsia reveló que "fue violada, que tenía 13 puñaladas y varios golpes". "En la casa de Nanico encontraron pruebas y se supo que él lavó la ropa. Se declaró culpable frente a la Policía", destacó.

Aunque se trata de un importante avance, su testimonio ante los agentes no toma relevancia ya que recién tendrá validez en la Justicia. "Queremos que se pudra en la cárcel", reclamó la mujer y recordó lo último que dijo su hija: "Me decía 'me voy a morir, me duele el corazón'. La palabra de mi hija es la única que vale. Ella vio todo. Gracias a Dios la encontramos con vida y pudo decirnos quien la atacó", subrayó. La Policía Científica recolectó muestras biológicas en la escena del crimen, las cuales serán fundamentales para avanzar en la causa. El caso está a cargo del Juzgado de Instrucción 1 de la provincia.