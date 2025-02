El Gobierno denunció a Jones Huala por incitación a la violencia y apología del crimen

El Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), tras la difusión de un video en el que reivindica atentados incendiarios en la Patagonia y convoca a la lucha armada. La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y recayó en el Juzgado Federal de Bariloche, dirigido por el magistrado Hugo Grecca. La acusación formal incluye cargos por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Según el escrito presentado por el Director Nacional de Normativa, Fernando Soto, Jones Huala "ha reivindicado atentados incendiarios en la Patagonia y convocó a la lucha armada públicamente, actuando con intimidación pública e incitando a la violencia colectiva".

La denuncia toma especial relevancia luego de los incendios que vienen devastando amplias zonas del sur del país. En particular, se le vincula con el siniestro ocurrido en Trevelin, Chubut, donde fueron destruidas viviendas, camiones y maquinaria vial tras la explosión de bombas molotov. Sin embargo, en su discurso, Jones Huala negó haber tenido participación directa en los incendios, aunque justificó los sabotajes como una forma de lucha. "Nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos", expresó.

El Gobierno denunció a Jones Huala por "incitación a la violencia colectiva"

Las declaraciones que motivaron la denuncia fueron realizadas durante la presentación de su libro "Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria", en un evento registrado en video y publicado en redes sociales. En su discurso, el líder mapuche afirmó: "Soy un militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema. Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto".

La respuesta del Gobierno de Chubut no se hizo esperar. El gobernador Ignacio Torres acusó directamente a Jones Huala y a la RAM de estar detrás de los incendios forestales que afectan a la provincia. "Estos hechos no son casualidad, obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad", expresó Torres a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El ex convicto, quien recientemente recuperó la libertad tras cumplir una condena en Chile por su participación en el incendio del Fundo Pisu Pisue en 2013, continúa reivindicando la lucha armada y la recuperación de tierras que considera usurpadas por "el winka" (hombre blanco). Según el Ministerio de Seguridad, sus declaraciones no solo constituyen una amenaza a la paz social, sino que también representan un claro llamado a la violencia.

La palabra del gobernador Nacho Torres

Con la denuncia en marcha, el Juzgado Federal de Bariloche deberá evaluar las pruebas y determinar los próximos pasos en el proceso judicial. Mientras tanto, el avance del fuego en la Patagonia sigue generando preocupación, con fuertes sospechas de que detrás de los incendios hay intereses y conflictos que trascienden lo ambiental y se adentran en el terreno de la seguridad y la política.