"Fuiste una luz en mi vida": la desgarradora despedida de la sobrina del kiosquero asesinado en Mar del Plata

Mar del Plata llora. La tranquila y rutina del barrio Peralta Ramos Oeste se vio sacudida por un crimen brutal que expuso la crudeza de la inseguridad que acecha a todos por igual. Cristian Velázquez, un kiosquero de 50 años, fue asesinado a sangre fría en su propio negocio, en la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700. Un disparo en la cabeza bastó para apagar su vida y encender la indignación de toda la ciudad. Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde. Dos delincuentes irrumpieron en su comercio con la intención de robar, pero al notar que Velázquez intentaba defenderse con gas pimienta, uno de ellos le disparó sin piedad.

Vecinos marcharon por el kiosquero asesinado en Mar del Plata

La escena fue escalofriante: el comerciante cayó al suelo, inerte, mientras los atacantes huían en una moto azul sin robar nada. La víctima no era ajena a la violencia. Había sufrido entre cuatro y seis robos previos y, en una de esas ocasiones, salvó su vida de milagro. "Sentí que me podían haber matado. Me salvaron los paquetes de chicles", había declarado al diario La Capital tras un tiroteo del que logró salir ileso. Pero esta vez, el destino le jugó una carta fatal.

La conmoción no tardó en extenderse por el barrio. Comerciantes y vecinos intentaron organizar una movilización para exigir justicia, pero la familia de Velázquez pidió respeto y evitó manifestaciones. "Por siempre te llevaré en mi corazón, mi tío hermoso. Gracias por ser el mejor siempre, tan atento y buena persona. Fuiste una luz en mi vida, te amo con todo mi corazón, que en paz descanses", escribió su sobrina en un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

Uno de los testigos del hecho, Mariano, comerciante de la zona, describió el horror que vivió al encontrar el cuerpo. "Escuché los tiros y cuando entré al kiosco, lo vi tirado en el suelo. Prácticamente lo acribillaron en la cabeza. Fue una imagen horrible, porque lo último que pensé fue encontrarlo así", relató entre lágrimas en diálogo con TN. Las investigaciones avanzan. La Policía Bonaerense logró detener a uno de los sospechosos, un hombre de 29 años apodado "Nacho", con antecedentes penales.

Así lo despidió su sobrina

Su cómplice, identificado como C.M. y conocido como "El Guachín", sigue prófugo y pesa sobre él un pedido de captura. La fiscalía, a cargo de Alejandro Pellegrinelli, trabaja contrarreloj para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia. Las repercusiones del crimen no se hicieron esperar. En una decisión drástica, la cúpula de la Policía Bonaerense en Mar del Plata fue removida.

El comisario mayor Luis Senra y otros altos mandos de seguridad fueron desplazados y reemplazados en un intento de dar respuesta al creciente reclamo de los ciudadanos. Mientras tanto, hombres, mujeres y niños colocaron una bandera argentina y flores en el local de la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700, entre Irala y Ortiz de Zárate, a la vez que se mostraban con carteles y remeras que exigen: "Justicia, condena máxima para los delincuentes" y "Seguridad para Mar del Plata".

Un hombre fue detenido en la madrugada del martes

La muerte de Cristian Velázquez no es solo una estadística más en la ola de inseguridad. Es el reflejo de una problemática que desangra a los barrios, dejando huellas imborrables en cada familia que pierde a un ser querido por la violencia sin sentido. La tristeza se mezcla con la impotencia y la incertidumbre: ¿Cuántos Velázquez más tendrá que llorar Mar del Plata antes de encontrar la paz?