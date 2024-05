Habló la denunciante de los ex jugadores de Vélez: "Somos cinco acusados, ellos de abuso sexual y yo"

Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín están con arresto domiciliario y tobillera electrónica tras ser acusados por un abuso sexual cometido en Tucumán, cuando estaban concentrados en un hotel de esa provincia. Los futbolistas acababan de disputar un partido frente a Atlético y una vez en el hotel, Sebastián Sosa -que quedó en libertad tras pagar la fianza de $50 millones- se comunicó con la víctima -una periodista de 25 años- y mantuvo una conversación que, después de iniciarse la causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado por dos o más personas", se filtró en las redes sociales y que confirma lo declarado por la joven.

La joven que acusa a los ex jugadores de Vélez de haberla violado

Según declaró la joven, el arquero le pidió su número de teléfono. "Acepté y le pase mi WhatsApp. Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros Yo le respondí, textualmente: 'Mientras no se desubiquen, no hay problema'. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo", relató.

El arquero le dijo que se dirigiera "a la habitación 407″. "Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí", contó.

A partir de allí, el relato sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente. Sin embargo, los chats con el uruguayo siguieron después del encuentro y complican aún más la situación de los involucrados: al consultar por los cuidados del paraguayo Florentín durante el acto, manifestó: "Conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él (por Bobadilla) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon".

Sebastián Sosa.

En este contexto fue que la periodista decidió romper el silencio y por primera vez habló del aberrante hecho ocurrido el 2 de marzo públicamente. "¿Quiénes son José Florentín, Brian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa? Son los cuatro ex jugadores de Vélez que han abusado sexualmente de mí y Sebastián Sosa, quien no me abusa sexualmente, pero estaba esa noche en la habitación, quien no me protegió, no me cuidó. Yo considero que es el que me entrega", dijo.

En diálogo con TN, la joven recordó que aquella noche estaba en la parte de zona mixta cuando los jugadores salían por el lobby y le comenzaron a sonreír y a hacerle "caritas". "Y ahí me ve Sebastián Sosa. Agarra su celular y lo empieza como a señalar. Y ahí agarro yo mi celular y tenía un mensaje de Sosa que decía ´sí, te encontré´. Él me pone algo como que capaz que tenían la noche libre y ahí me dice, ´bueno, ¿te venís al hotel?´ Yo le pongo que sí, que me iba al hotel", contó.

Y siguió: "Él me pone ´¿tenés amigas?´ Y yo le digo de que no, de que estábamos todas en pareja. Yo en ese momento no tenía pareja pero se lo digo como para ponerle un freno, para protegerme. Me generó confianza Sebastián Sosa. Estábamos hablando de un arquero de la selección uruguaya con una gran trayectoria. No es un pibe de reserva que no lo conoce nadie. Trabajo en el periodismo deportivo, trabajo en el fútbol. Estoy acostumbradísima. Que sean 20 periodistas varones y yo la única mujer".

La víctima explicó que aquella noiche, los jugadores le dieron indicaciones de no anunciarse en el Hilton, entrar en secreto por la izquierda del hotel para llegar a la habitación. "La puerta estaba abierta la puerta. Armaron un fernet en el termo blanco que era de Osorio, el cual solamente habíamos tomado Sosa y yo. Cuando yo empiezo a tomar de de ese fernet es cuando me empiezo a sentir mal. La cabeza me hacía chispazos como de alerta, pero el cuerpo no me respondía y me hacía frío", relató.

Audiencia de los jugadores de Vélez.

Y siguió: "Estaba mareada, como que me perdía, me dormía y Sosa directamente se duerme. Y qué casualidad que somos los únicos dos que tomamos de ese termo. Yo en un momento, mientras estaba siendo abusada por Florentín y por Cufré, me acuerdo que giré la cabeza para la cama en la que estaba Sosa con Osorio, como para pedir ayuda, como para decir ´Che, ayúdame´. Y Sosa dormía y Osorio era como un espectador. Osorio miraba cómo me violaban".

La periodista explicó que como seguía mareada y descompuesta, decidió quedarse recostada en la cama, mientras que los futbolistas se fueron al Casino. "Osorio se pasa la cama en la que yo estaba y yo le digo ´¿por qué me hicieron esto tus compañeros? ¿Por qué me lastimaron así?´ Ahí me dormí o perdí la conciencia, algo pasó. Que mi próximo recuerdo es Osorio, arriba. Yo me acuerdo que me despierto y que caigo en lo que estaba pasando", expresó.

En ese momento, detalló que cuando comenzó a sentirse mejor, se pido un Uber y al buscar su short y ropa interior, se dio cuenta que su "bombacha no estaba". "No estaba. Y no sé por qué se me da por abrir la mesa de luz y estaba mi bombacha atada en un fajo de plata. ¿Si ellos me pagaron por el abuso sexual que vos estás denunciando? Sí. Ellos en mi bombachita me dejaron un fajo bastante alto de plata atado. Me culpo mucho por haber ido esa noche al hotel. Me culpo por no haber visto el peligro", declaró.

Así llegaban los jugadores de Vélez a la audiencia.

A más de tres meses del hecho, la víctima se reprochó por haber sido "ingenua" y por haberse metido "en una habitación con cuatro tipos a los que no conocía y en ningún momento haber pensado que me podían abusar o que me podían drogar". "Siento que acá somos por ahí como cinco acusados, ellos de abuso sexual y yo acusada de cómo debería haber actuado, de lo que debería haber hecho, de lo que no debería haber hecho. Quiero que vayan presos. Lo único que me interesa es tener justicia y que la condena social sea enorme para ellos y no para mí. Estoy convencida que voy a tener justicia porque la verdad es una y es mía", sentenció.